Родственники склоняли детей к кражам в центре Баку - ВИДЕО

В центре Баку задержаны лица, которые склоняли двоих несовершеннолетних подходить к людям на улицах и похищать у них сумки и ценные вещи.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Сабаильского района, подозреваемые были задержаны. В ходе расследования выяснилось, что детей к противоправным действиям подстрекали их близкие родственники. В ходе оперативных мер были установлены и задержаны 23-летний Икрам Букавазин и 35-летний Малик Бадиров.

Следственные действия доказали, что задержанные намеренно направляли несовершеннолетних на совершение преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Решением суда в отношении И.Букавазина и М.Бадирова избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.