В Гусаре автомобиль сбил двоих школьников

В городе Гусар произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали школьники.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован перед школой №2. Двигавшийся по дороге автомобиль сбил двоих учащихся, когда те пытались перейти проезжую часть.

В результате наезда Э.Пириева (2009 г.р.) и А.Велиханова (2010 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По данному факту проводится расследование.