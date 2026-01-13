В Сумгайыте после столкновения двух иномарок загорелся автомобиль - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Бульвар в городе Сумгайыт.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате столкновения легковых автомобилей марок KIA Optima и Toyota Prius произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой пожар.

В результате возгорания сгорели воспламеняющиеся части автомобиля Toyota Prius. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на близлежащую лесополосу (зеленые насаждения). Пострадавших в ходе инцидента нет.