Общество

Дорожная полиция предупредила водителей в связи с ухудшением погоды

Фаига Мамедова10:42 - Сегодня
Дорожная полиция предупредила водителей в связи с ухудшением погоды

По данным Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, в ближайшие дни на территории страны ожидается изменение погодных условий.

В связи с осадками прогнозируется ограничение видимости на дорогах.

Как сообщает 1news.az, Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям с предупреждением.

«Учитывая, что подобные погодные условия являются неблагоприятными для участников дорожного движения, Главное управление государственной дорожной полиции призывает их быть предельно внимательными и соблюдать данные рекомендации.

В туманную и дождливую погоду водители должны неукоснительно соблюдать следующие меры безопасности:

Выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, строго соблюдать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями;

Избегать резких маневров, внезапного торможения и необоснованных обгонов;

Следить за чистотой и исправностью стекол, фар и световых сигналов автомобиля;

Постоянно держать включенными ближний свет фар, а также передние и задние габаритные огни;

При резком снижении видимости использовать противотуманные фары только в случае необходимости;

Не допускать использования дальнего света фар без необходимости, так как это ослепляет водителей встречного транспорта.

Пешеходам в условиях ограниченной видимости также следует принимать меры предосторожности, чтобы водители могли вовремя их заметить. Переходить дорогу необходимо только в установленных местах, проявляя особую бдительность в неблагоприятную погоду.

Уважаемые участники дорожного движения! Не забывайте, что, соблюдая правила, вы защищаете как себя, так и других», — отмечается в предупреждении.

