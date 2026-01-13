Кипр: Глава администрации и жена президента ушли в отставку

Глава администрации президента Кипра Хараламбос Хараламбус ушел в отставку после публикации видеозаписи, на которой якобы обсуждаются коррупционные схемы с участием высокопоставленных чиновников.

Филиппа Карсера, жена президента страны Никоса Христодулидиса также подала в отставку с поста в агентстве соцподдержки страны.

Господин Хараламбус в посте на Facebook написал, что стал жертвой «преднамеренных попыток навредить президенту и имиджу страны». Супруга президента заявила, что уходит из фонда из-за «атаки фейковых новостей».

Источник: kommersant