 Министр рассказал, на сколько будут повышены пенсии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Министр рассказал, на сколько будут повышены пенсии

First News Media00:00 - Сегодня
Министр рассказал, на сколько будут повышены пенсии

«Каждый год в соответствии с соответствующим указом главы государства проводится индексация трудовых пенсий».

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, отвечая на вопросы в программе «Hədəf» на телеканале AzTV.

Министр подчеркнул, что в 2026 году также планируется индексация пенсий для 1,1 миллиона граждан:

«Индексация будет проведена примерно на уровне 9%. Механизм применяется в соответствии с темпами роста средней месячной зарплаты за предыдущий год, объявленными Государственным комитетом статистики (ГКС). После публикации этих данных будет определён точный размер индексации. Также в 2026 году планируется индексация пенсионных капиталов на индивидуальных счетах работающих граждан», — отметил А.Алиев.

Он добавил, что вовлечение населения в активные меры занятости в 2026 году останется одним из приоритетов как для министерства, так и для Государственного агентства занятости:

«Агентство прогнозирует, что в 2026 году в активные меры занятости будут вовлечены около 400 тысяч человек», - сообщил министр.

Поделиться:
450

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

Политика

Байрамов и Фидан обсудили вопросы региональной безопасности

В мире

Трамп призывает иранских протестующих захватить государственные учреждения

Политика

Джейхун Байрамов обсудил со своим коллегой последние события в Венесуэле

Общество

Министр рассказал, на сколько будут повышены пенсии

В Баку сгорел легковой автомобиль - ФОТО - ВИДЕО

В центре Баку загорелся автомобиль, образовалась пробка - ФОТО

Продлен срок ареста Аднана Ахмедзаде

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Арзу Алиева и Алена Алиева посетили Приют и учреждение социальной реабилитации - ФОТО

В отношении врачей клиники «MedAura» возбуждено уголовное дело

Завтра в Баку ожидается сильный ветер - ПРОГНОЗ

AZAL отменил некоторые рейсы по маршруту Баку-Москва-Баку

Последние новости

Министр рассказал, на сколько будут повышены пенсии

Сегодня, 00:00

Уиткофф провел тайную встречу с Пехлеви - СМИ

13 / 01 / 2026, 23:40

Трамп призвал американцев и союзников США покинуть Иран

13 / 01 / 2026, 23:20

США и Армения утвердили совместное заявление о рамках реализации TRIPP - ОБНОВЛЕНО

13 / 01 / 2026, 23:16

Чемпионку по горнолыжному спорту вместе с собакой унесло лавиной в горах Андорры - ВИДЕО

13 / 01 / 2026, 23:10

Байрамов и Фидан обсудили вопросы региональной безопасности

13 / 01 / 2026, 22:56

В Баку сгорел легковой автомобиль - ФОТО - ВИДЕО

13 / 01 / 2026, 22:42

ВБ: Исход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном важен для экономических перспектив региона

13 / 01 / 2026, 22:25

В центре Баку загорелся автомобиль, образовалась пробка - ФОТО

13 / 01 / 2026, 22:03

США обнародовали прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2027 год

13 / 01 / 2026, 22:00

Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть марки Brent до $55,87

13 / 01 / 2026, 21:40

Грустная лошадка стала новогодним хитом в Китае

13 / 01 / 2026, 21:22

Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

13 / 01 / 2026, 21:00

Октай Кайнарджа отпущен под домашний арест - ОБНОВЛЕНО

13 / 01 / 2026, 20:40

Трамп призывает иранских протестующих захватить государственные учреждения

13 / 01 / 2026, 20:20

Джейхун Байрамов обсудил со своим коллегой последние события в Венесуэле

13 / 01 / 2026, 20:00

Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

13 / 01 / 2026, 19:58

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента

13 / 01 / 2026, 19:45

Наргизханум Биландерли назначена новым заместителем председателя Правления АBB

13 / 01 / 2026, 19:30

Видеокадры Резы Пехлеви с женой вызвали насмешки в сети - ВИДЕО

13 / 01 / 2026, 19:16
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43