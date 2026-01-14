Министр рассказал, на сколько будут повышены пенсии

«Каждый год в соответствии с соответствующим указом главы государства проводится индексация трудовых пенсий».

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, отвечая на вопросы в программе «Hədəf» на телеканале AzTV.

Министр подчеркнул, что в 2026 году также планируется индексация пенсий для 1,1 миллиона граждан:

«Индексация будет проведена примерно на уровне 9%. Механизм применяется в соответствии с темпами роста средней месячной зарплаты за предыдущий год, объявленными Государственным комитетом статистики (ГКС). После публикации этих данных будет определён точный размер индексации. Также в 2026 году планируется индексация пенсионных капиталов на индивидуальных счетах работающих граждан», — отметил А.Алиев.

Он добавил, что вовлечение населения в активные меры занятости в 2026 году останется одним из приоритетов как для министерства, так и для Государственного агентства занятости:

«Агентство прогнозирует, что в 2026 году в активные меры занятости будут вовлечены около 400 тысяч человек», - сообщил министр.