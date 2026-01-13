Франция вывезла часть персонала посольства в Тегеране

Франция начала эвакуацию своих дипломатов из Ирана. Неосновной персонал посольства покинул страну на фоне жестокого подавления протестов силовиками и тотального отключения связи, пишет агентство AFP.

По данным источников, французские дипломаты выехали из страны в течение воскресенья и понедельника (11-12 января). Точное количество эвакуированных не разглашается, однако обычно в посольстве в Тегеране работает около 30 человек.

В ответ на запрос агентства в МИД Франции заявили, что посольство провело "реорганизацию миссии, чтобы оно могло выполнять свои обязанности в текущих условиях".

"Посол и критически важная команда остаются на месте, чтобы оказывать помощь гражданам, оказавшимся в Иране", – сообщили в МИД.

Решение о вывозе персонала принято из-за стремительного роста уровня насилия на протестах.