Кямаля Мамедова: Роль медиа в установлении мира в регионе чрезвычайно велика

«Роль медиа в установлении мира в регионе чрезвычайно велика», — заявила сегодня главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова на общественных обсуждениях на тему «Роль гражданского общества в мирном процессе».

По ее словам, при распространении информации необходимо уделять особое внимание обсуждениям в медиа и комментариям, которые там звучат.

К.Мамедова отметила, что такой подход формируется не в рамках конкретного совместного проекта, а является результатом выработки общей позиции на разных платформах.

Главный редактор подчеркнула, что процессы, происходящие в армянских медиа, также внимательно отслеживаются.

Кямаля Мамедова добавила, что шаги, направленные на мир, должны предприниматься с учётом прошлого, но с ориентацией на будущее.

Напомним, что 21 октября азербайджанские эксперты совершили визит в Ереван и приняли участие в двусторонних встречах с представителями гражданского общества Армении. А 21–22 ноября 2025 года в рамках инициативы «Мост мира» состоялся визит группы представителей армянского гражданского общества в Азербайджан.

Г.Агаев