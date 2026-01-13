 Кямаля Мамедова: Роль медиа в установлении мира в регионе чрезвычайно велика | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Кямаля Мамедова: Роль медиа в установлении мира в регионе чрезвычайно велика

First News Media11:55 - Сегодня
Кямаля Мамедова: Роль медиа в установлении мира в регионе чрезвычайно велика

«Роль медиа в установлении мира в регионе чрезвычайно велика», — заявила сегодня главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова на общественных обсуждениях на тему «Роль гражданского общества в мирном процессе».

По ее словам, при распространении информации необходимо уделять особое внимание обсуждениям в медиа и комментариям, которые там звучат.

К.Мамедова отметила, что такой подход формируется не в рамках конкретного совместного проекта, а является результатом выработки общей позиции на разных платформах.

Главный редактор подчеркнула, что процессы, происходящие в армянских медиа, также внимательно отслеживаются.

Кямаля Мамедова добавила, что шаги, направленные на мир, должны предприниматься с учётом прошлого, но с ориентацией на будущее.

Напомним, что 21 октября азербайджанские эксперты совершили визит в Ереван и приняли участие в двусторонних встречах с представителями гражданского общества Армении. А 21–22 ноября 2025 года в рамках инициативы «Мост мира» состоялся визит группы представителей армянского гражданского общества в Азербайджан.

Г.Агаев

Поделиться:
279

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Тертерского ...

Общество

Какой будет погода 14 января?

Мнение

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев ...

Общество

В ряде городов Азербайджана завершена выплата пенсий за текущий месяц

Политика

Замглавы МИД РФ и посол Азербайджана обсудили двусторонние задачи

Кямаля Мамедова: Роль медиа в установлении мира в регионе чрезвычайно велика

Фархад Мамедов: Судьба мирного процесса зависит от парламентских выборов в Армении

СМИ: Еще 100 священников присоединятся к Пашиняну в борьбе с Гарегином II

Выбор редактора

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Новости для вас

Мировые медиа продолжают освещать интервью Президента Ильхама Алиева местным телеканалам

Из Азербайджана в Армению отправлено 979 тонн топлива

СМИ: Глава МИД Израиля посетит Азербайджан

Через Азербайджан в Армению будет отправлено 1 тыс. тонн российского сахара

Последние новости

СМИ: По меньшей мере 12 000 человек погибли в Иране

Сегодня, 14:55

Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Чылдыран Агдеринского района

Сегодня, 14:47

Замглавы МИД РФ и посол Азербайджана обсудили двусторонние задачи

Сегодня, 14:42

Какой будет погода 14 января?

Сегодня, 14:35

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы Агдеринского района

Сегодня, 14:27

ЕС готовит новые санкции против Ирана

Сегодня, 14:20

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Сегодня, 14:17

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции «Гозлукёрпю» в Агдеринском районе - ФОТО

Сегодня, 14:07

В Нахчыване произошло ДТП, есть пострадавшие

Сегодня, 14:00

В Тегеране для суда над протестующими создали спецотделы

Сегодня, 13:57

Расходы на оборону в Армении выросли по сравнению с 2018 годом на $1,1 млрд - министр

Сегодня, 13:50

«Это последняя надежда»: Прикованная к инвалидному креслу мать умоляет спасти сына - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

Зеленский о протестах в Иране: мир не должен упустить шанс на перемены

Сегодня, 13:45

Судьба Рубины Аминиан: еще одна жертва протестов в Иране

Сегодня, 13:37

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района - ФОТО

Сегодня, 13:30

Армения отвергает гонку вооружений, но наращивает арсенал

Сегодня, 13:28

Семья в отчаянии возила скончавшегося ребенка из Гаха в Шеки в надежде на спасение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:25

В Нью-Йорке началась крупнейшая забастовка медсестер

Сегодня, 13:23

АРФ «Дашнакцутюн» примет участие в выборах 2026 года в коалиционном формате

Сегодня, 13:20

Пехлеви заявил о разработке плана перехода власти в Иране

Сегодня, 13:17
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43