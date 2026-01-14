 Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Мнение

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Ялчин Алиев13:30 - Сегодня
Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Внешняя политика больших держав редко рушится одномоментно.

Чаще она истончается - незаметно, по краям, на второстепенных, как кажется в центре, направлениях. Сначала не хватает внимания, потом - ресурсов, затем - специалистов, а в какой-то момент выясняется, что союзники остались с громкими декларациями, но без реальной поддержки. Именно так, как показывает практика последних лет, выглядит нынешнее состояние российского глобального присутствия.

Война в Украине, которую Москва изначально пыталась представить как краткосрочную, локальную и ограниченную по задачам военную операцию, давно перестала быть таковой. Она втянула в себя основные военные, финансовые, дипломатические и кадровые ресурсы страны, превратившись в изматывающий процесс без четких горизонтов завершения. И чем дольше продолжается этот конфликт, тем отчетливее становится побочный эффект: Россия физически не в состоянии удерживать прежний уровень влияния за пределами ближайшего периметра.

И история, произошедшая с Венесуэлой, а конкретнее, с президентом этой страны Николасом Мадуро, близким другом Москвы, который в результате дерзкой операции был вместе с женой захвачен в собственном доме американскими силами и вывезен в США - это показательный пример того, как стратегический союз превращается в пустую формальность.

Как пишет по этому поводу The New York Times, поставленные Россией в Венесуэлу системы противовоздушной обороны не сработали во время операции США. Этот факт стал тем редким случаем, когда технические детали сложились в цельную политическую картину. По данным издания, современные комплексы ПВО, ранее импортированные из России, либо не были подключены к национальной радиолокационной сети Венесуэлы, либо вообще оставались на складах, так и не будучи введенными в строй. Американские источники прямо связывают это с тем, что из-за войны в Украине Москва не смогла или просто не захотела уделять должное внимание обслуживанию и модернизации этих систем.

Более того, в публикации подчеркивается еще один принципиально важный момент, и состоит он в том, что Россия сама создала условия, при которых венесуэльская ПВО оказалась неработоспособной. Спрашивается, для чего? Очевидно, для того, чтобы избежать прямой конфронтации с Вашингтоном. А это уже не вопрос технической недоработки и не проблема логистики. Это осознанный выбор, при котором безопасность союзника приносится в жертву более крупной игре, и в то же время это признание того, что ресурсов на одновременное противостояние США в нескольких регионах у Москвы больше нет.

Фактически речь идет о провале всей модели военно-технического партнерства, на которой Россия годами выстраивала свое влияние за пределами постсоветского пространства. Поставки вооружений без полноценного сопровождения, обучения, модернизации и интеграции в национальные системы безопасности превращаются в имитацию присутствия. Формально союз остается, контракты подписаны, флаги подняты, но в критический момент выясняется, что за внешним антуражем нет реального инструментария.

Показательно и то, что в момент кризиса Каракас не стал апеллировать к Москве как к ключевому гаранту своей безопасности. Отсутствие публичных запросов и демонстративной координации говорит о снижении доверия куда красноречивее любых официальных заявлений. Союз, который не работает в момент реальной угрозы, быстро перестает восприниматься как союз, а превращается в рудимент прежних времен.

Корень этой ситуации лежит не в Латинской Америке и не в специфике венесуэльской власти. Он лежит в самой структуре нынешней российской внешней политики, полностью подчиненной войне с Украиной. Этот конфликт длится уже почти 4 года, и по своей продолжительности превзошел Великую Отечественную войну, самую страшную и кровопролитную войну в истории человечества. Уже само по себе это сравнение выглядит разрушительно для созданной в РФ официальной исторической и идеологической конструкции. За это время Россия понесла масштабные человеческие и материальные потери, оказалась под действием более чем двадцати тысяч санкционных ограничений и была вынуждена перестраивать экономику в режиме постоянного кризисного управления.

В таких условиях поддержание глобального присутствия превращается в задачу, несовместимую с реальностью. Военные специалисты, ресурсы, производственные мощности, дипломатическое внимание - все это сосредоточено на одном направлении. Любой внешний актив, будь то Венесуэла или другой формально дружественный режим, автоматически становится периферийным. Не потому, что он утратил ценность, а потому, что центр больше не способен удерживать периферию.

Аналитики отмечают, что именно эта концентрация на войне постепенно разрушает саму идею России как глобального игрока. Она все чаще воспринимается не как держава, способная проецировать силу и гарантировать безопасность партнеров, а как страна, втянутая в изматывающий конфликт без четкой перспективы завершения. Даже в западных экспертных кругах, традиционно осторожных в формулировках, все чаще звучит мысль о том, что Москва теряет стратегическое время и пространство для маневра, превращаясь в государство с жестко ограниченным набором внешнеполитических инструментов.

В этом контексте Венесуэла становится скорее симптомом, нежели исключением. Потеря де-факто контроля над ситуацией в стране, которая долгие годы считалась ключевым союзником России в западном полушарии, наглядно демонстрирует, что ресурсы, необходимые для поддержания глобального влияния, оказались съедены войной. Associated Press прямо указывает на снижение роли Москвы в регионе и на то, что ее способность выступать противовесом США там больше не воспринимается как данность.

В итоге складывается парадоксальная картина. Россия продолжает говорить языком великой державы, апеллирует к многополярному миру и суверенитету, но все чаще оказывается не в состоянии подтвердить эти заявления практикой. Союзники остаются без работающих систем безопасности, партнеры - без гарантий, а внешняя политика все больше сводится к реакции на уже случившиеся события.

Провал России в Венесуэле - это не технический инцидент и не случайное совпадение. Это наглядное проявление системной перегрузки, в которой оказалась Россия. Война в Украине, задуманная как инструмент усиления позиций, на деле стала фактором их размывания. И чем дольше она продолжается, тем больше подобных эпизодов будет возникать. Как новая, все более привычная норма.

Поделиться:
345

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Общество

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в ...

Мнение

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Политика

Пашинян: TRIPP удовлетворяет Армению, США и, скорее всего, Азербайджан

Мнение

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Национальные интересы в мире без правил: Фикрет Садыхов о том, как Азербайджан выстраивает внешнюю политику

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Нефтяная волатильность и новые возможности Баку в меняющейся энергетической геополитике

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

США подтвердили то, что Азербайджан говорил годами: эффективность международных структур под вопросом

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Азербайджан: время инициатив и влияния

Путь, начавшийся в Баку и наука, сформировавшаяся в Европе: ИНТЕРВЬЮ с Масудом Ашиной

Последние новости

Пашинян упрекнул Россию в невыполнении поставок вооружения

Сегодня, 15:08

Генпрокурор Ирана призвал конфисковать имущество протестующих

Сегодня, 14:50

СМИ: Иран уведомил страны региона о намерении атаковать базы США

Сегодня, 14:38

Гугуш обратилась к Трампу с призывом поддержать народ Ирана

Сегодня, 14:27

Глава МИД Армении ожидает к началу осени результатов «на земле» в рамках проекта TRIPP

Сегодня, 14:15

Генплан Агдере предусматривает расширение территории города до 522 га - ФОТО

Сегодня, 14:08

СМИ: Израиль и арабские страны призывают США воздержаться от удара по Ирану

Сегодня, 14:05

Пашинян: заявление по TRIPP - краеугольный камень институционализации мира между Ереваном и Баку

Сегодня, 14:02

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в соцсетях - ВИДЕО

Сегодня, 13:57

Иран недоволен Арменией из-за проекта TRIPP и влияния США

Сегодня, 13:47

Пашинян: Армения останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможно

Сегодня, 13:43

Обнародованы работы, предстоящие по строительству железнодорожной линии в Нахчыване - ФОТО

Сегодня, 13:40

Посол ИРИ: Армения становится центром деятельности вражеских Ирану сил

Сегодня, 13:32

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Сегодня, 13:30

Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тыс. манатов от «Ağçiçəyim»? - комментарий директора - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:22

HRANA: Число погибших в протестах в Иране превысило 2,4 тыс. человек

Сегодня, 13:07

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:00

В Украине прошли обыски в офисе партии Тимошенко

Сегодня, 12:50

Вероятно, нужно будет построить мосты на границе с Турцией: Пашинян - о разблокировке

Сегодня, 12:47

Кактусы на бакинском бульваре спасают от зимнего холода - ФОТО

Сегодня, 12:42
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43