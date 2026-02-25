 Россия против азербайджанцев: силовая кампания под видом закона | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Мнение

Россия против азербайджанцев: силовая кампания под видом закона

Ялчин Алиев17:09 - Сегодня
Россия против азербайджанцев: силовая кампания под видом закона

В многонациональных государствах отношение к диаспорам всегда служит лакмусовой бумагой реального состояния правовой системы.

Можно сколько угодно говорить о «дружбе народов», исторических связях и стратегическом партнерстве, но подлинная картина проявляется в тот момент, когда представители той или иной общины сталкиваются с силовой машиной государства. Именно тогда становится ясно, работают ли нормы закона одинаково для всех или же этническая принадлежность начинает играть роль негласного отягчающего обстоятельства.

Россия на официальном уровне называет себя «многонациональной цивилизацией», государством, где более 190 народов живут «в мире и согласии». Эта формула звучит на форумах, в посланиях парламенту, на международных площадках. Но всякая красивая декларация проверяется практикой. И практика последних месяцев показывает тревожный разрыв между риторикой и реальностью.

События последних месяцев в России, связанные с азербайджанской диаспорой, все отчетливее указывают именно на этот разрыв.

История, произошедшая на днях в Ростове-на-Дону и рассказанная актрисой Рухией Юсифовой, является очередной из этого ряда происшествий. Люди в форме ворвались в дом ее дяди Мардана Аскерова, применили силу к его сыну, использовали электрошокер, устроили погром, после чего забрали самого Аскерова, его супругу, беременную невестку и двоих детей. Позже часть задержанных была отпущена, однако Аскеров остался под стражей. Родственники обратились в МИД Азербайджана. Уже сам факт обращения к внешнеполитическому ведомству другой страны - тревожный сигнал, говорящий о том, что люди не рассчитывают на эффективную защиту внутри российской системы.

Читайте по теме:

«Все разбили, всех избили»: в Ростов-на-Дону силовики ворвались в дома азербайджанцев

Ростовский эпизод нельзя рассматривать изолированно. Он, как уже отмечалось выше, вписывается в цепь событий, начавшихся с лета 2025 года в Екатеринбурге и постепенно охвативших сразу несколько регионов РФ.

Тогда, в июне прошлого года, силовые структуры - ФСБ, МВД, Росгвардия - провели серию обысков в десяти квартирах, где проживали азербайджанцы. Поводом стало возобновление дела об убийстве более чем двадцатилетней давности. Операция сопровождалась массовыми задержаниями - около 50 человек.

Двое братьев, Гусейн и Зияддин Сафаровы, скончались от полученных травм при задержании. Официальная версия говорила о проблемах с сердцем, однако экспертиза, проведенная в Баку, выявила многочисленные тяжелые травмы на телах братьев, полученных в результате жестокого избиения российскими силовиками.

Еще восемь человек получили тяжелые травмы, трое оказались в реанимации. Адвокаты заявляли о переломах и многочисленных гематомах. Реакция Баку последовала незамедлительно: МИД Азербайджана вручил ноту протеста, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства соотечественников.

С этого момента противостояние перестало быть локальным уголовным процессом. Уже 1 июля 2025 года в Екатеринбурге у торгового центра «Баку Плаза» спецназ задержал многолетнего лидера азербайджанской общины Урала Шахина Шихлинского. Его автомобиль был фактически разгромлен, стекла выбиты, его самого и сына Мутвалы доставили на допрос. Через две недели, 16 июля, Мутвалы Шихлинский был арестован по обвинению в наезде на бойца спецназа во время задержания отца. Защита настаивала на случайном характере инцидента, однако суд отправил его в СИЗО. В августе 2025 года рейды под названием «Нелегал-2025» завершились депортацией 950 человек из Свердловской области за нарушения миграционного законодательства. Значительную долю составили граждане Азербайджана, лишившиеся патентов за административные проступки. 1 декабря был задержан новый глава диаспоры Екатеринбурга, позднее арестованный Басманным судом по делу 2010 года. К концу года руководящий костяк азербайджанской общины оказался либо под следствием, либо в изоляторах. В феврале 2026 года суд присяжных признал Шахина Шихлинского и членов так называемого «клана Сафаровых» виновными по все тем же делам двадцатилетней давности, а гособвинение запросило для них сроки от 13 до 23 лет.

Параллельно аналогичные механизмы запускались в других регионах. В Московской области 9 июля 2025 года был депортирован глава Национально-культурной автономии азербайджанцев Эльшан Ибрагимов. Незадолго до этого его лишили российского гражданства по формулировке «угроза национальной безопасности». Его задержали в аэропорту Шереметьево и отправили рейсом «Аэрофлота» в Баку. Имя Ибрагимова исчезло из состава Общественной палаты региона. Надо отметить, что формула об «угрозе национальной безопасности» прозвучала без публичных доказательств, что фактически лишило человека возможности защищаться в открытом поле.

Летом того же года в Воронежской области спецназ ворвался в дом бизнесмена Юсифа Халилова, которого СМИ называли одним из неформальных лидеров местной азербайджанской диаспоры. Массовые проверки на рынках сопровождались задержаниями и аннулированием видов на жительство. В Москве в июле прошли облавы на Мытищинском рынке: выходы блокировались, проверялись документы, у ряда азербайджанцев российское гражданство аннулировалось на основании якобы неполных сведений, поданных при натурализации много лет назад. Осенью в Санкт-Петербурге предпринимателям возбуждали уголовные дела, после чего предлагали покинуть страну в обмен на прекращение преследования. В Оренбургской области проверки азербайджанских предпринимателей в сфере логистики и торговли объяснялись «предотвращением этнического передела рынка». В Иваново председатель автономии азербайджанцев Асиф Мамедов был лишен гражданства Федеральной службой безопасности за «деятельность, создающую угрозу национальной безопасности».

Ранее он намеревался баллотироваться в городскую думу, однако его регистрация была аннулирована после публичной травли российскими ура-патриотами и пропагандистскими Telegram-каналами.

Когда подобные решения принимаются синхронно в Екатеринбурге, Москве, Подмосковье, Воронеже, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Иваново и Ростове-на-Дону, говорить о совпадениях затруднительно, да и в принципе неуместно. Формально каждое дело может иметь собственную правовую конструкцию, однако в совокупности они образуют устойчивую тенденцию, заключающуюся в демонтаже организационного каркаса диаспоры, давлении на ее лидеров, пересмотре гражданского статуса, депортации, показательных силовых акциях.

Россия официально подчеркивает свою многонациональную природу. Однако практика последних месяцев вступает в противоречие с этими декларациями. Применение формулы «угроза национальной безопасности» без раскрытия оснований, лишение гражданства задним числом, ночные рейды с применением силы к гражданским лицам создают атмосферу правовой неопределенности. Для азербайджанской общины это выглядит как коллективная ответственность, когда принадлежность к диаспоре превращается в фактор риска.

И последний ростовский случай лишь усилил это ощущение. Электрошокер, погром в квартире, задержание беременной женщины и детей - такие детали сложно вписать в образ рутинной процессуальной процедуры.

Даже если следственные действия имели формальное основание, способ их проведения вызывает сомнения в соразмерности. Люди, которые годами строили бизнес, платили налоги и участвовали в общественной жизни, сегодня наблюдают, как их статус может быть пересмотрен в считанные дни.

Для Баку происходящее уже приобрело дипломатическое измерение. Ноты протеста и возбуждение уголовных дел в отношении российских силовиков отражают уровень обеспокоенности. Азербайджанская диаспора в России традиционно играла заметную роль в общественной и деловой среде, и давление на нее неизбежно влияет на общий фон отношений.

Вопрос заключается в том, к чему приведет выбранная линия. Силовые кампании способны продемонстрировать решимость государства, однако они же формируют атмосферу отчуждения и недоверия. События 2025–2026 годов показали, что проблема вышла за пределы отдельных эпизодов. И если вместо диалога продолжат доминировать рейды, аресты и депортации, сопровождаемые насилием, последствия выйдут далеко за пределы судеб отдельных семей - они коснутся самих оснований российского государства.

Поделиться:
728

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проделанными в селе ...

Экономика

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами ...

Экономика

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

Мнение

Россия против азербайджанцев: силовая кампания под видом закона

Мнение

Россия против азербайджанцев: силовая кампания под видом закона

Ходжалы - преступление без срока давности: 366-й полк в цепи преступлений против Азербайджана

Ходжалинская трагедия: события, международные свидетельства и информационный прорыв

Азербайджан - Иран: Связанные долгосрочными проектами

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

От лоббизма к уличной истерике: дешевое шоу и громкий провал

Россия против азербайджанцев: силовая кампания под видом закона

Ходжалинская трагедия: события, международные свидетельства и информационный прорыв

Азербайджан в «Совете мира»: Стратегическая роль в новой архитектуре глобальной безопасности

Последние новости

Азербайджанским спортсменам заменят олимпийские медали Игр-2024

Сегодня, 19:15

Скандал в семье народной артистки: «Тело моей бабушки оставили в мечети, а квартиру разграбили»

Сегодня, 19:00

Аудиовизуальный совет прокомментировал требования закрыть передачи с Толиком и Эльгизом

Сегодня, 18:45

Макрон назначил нового главу Лувра

Сегодня, 18:30

Президенты Черногории и Северной Македонии посетят Азербайджан

Сегодня, 18:16

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

Сегодня, 18:05

Директора детского сада в Абшеронском районе подозревают в присвоении продуктов - ВИДЕО

Сегодня, 17:51

​​​​​​​Юбиляры в сфере культуры удостоены Почетных дипломов Минкультуры – ФОТО

Сегодня, 17:30

Замглавкома ВКС России находится в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 17:28

В эти дни в Азербайджане резко понизится температура воздуха

Сегодня, 17:26

Министр экономики Армении: Нужно закупать много азербайджанского бензина

Сегодня, 17:25

В Армении спустя 18 лет по делу «1 марта» арестован экс-чиновник полиции

Сегодня, 17:21

Действовал под видом сотрудника ТВ и шантажировал предприятия Лянкярана

Сегодня, 17:18

В Сумгайыте произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Сегодня, 17:15

В Азербайджане стартовал электронный перевод учащихся на второе полугодие

Сегодня, 17:14

Папикян и Лариджани обсудили вопросы безопасности и сотрудничества

Сегодня, 17:11

Схема движения восьми автобусных маршрутов в Баку временно изменится

Сегодня, 17:09

Россия против азербайджанцев: силовая кампания под видом закона

Сегодня, 17:09

Еврокомиссар едет в Баку для обсуждения Южного газового коридора

Сегодня, 16:53

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Сегодня, 16:47
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50