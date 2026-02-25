Россия против азербайджанцев: силовая кампания под видом закона

В многонациональных государствах отношение к диаспорам всегда служит лакмусовой бумагой реального состояния правовой системы.

Можно сколько угодно говорить о «дружбе народов», исторических связях и стратегическом партнерстве, но подлинная картина проявляется в тот момент, когда представители той или иной общины сталкиваются с силовой машиной государства. Именно тогда становится ясно, работают ли нормы закона одинаково для всех или же этническая принадлежность начинает играть роль негласного отягчающего обстоятельства.

Россия на официальном уровне называет себя «многонациональной цивилизацией», государством, где более 190 народов живут «в мире и согласии». Эта формула звучит на форумах, в посланиях парламенту, на международных площадках. Но всякая красивая декларация проверяется практикой. И практика последних месяцев показывает тревожный разрыв между риторикой и реальностью.

События последних месяцев в России, связанные с азербайджанской диаспорой, все отчетливее указывают именно на этот разрыв.

История, произошедшая на днях в Ростове-на-Дону и рассказанная актрисой Рухией Юсифовой, является очередной из этого ряда происшествий. Люди в форме ворвались в дом ее дяди Мардана Аскерова, применили силу к его сыну, использовали электрошокер, устроили погром, после чего забрали самого Аскерова, его супругу, беременную невестку и двоих детей. Позже часть задержанных была отпущена, однако Аскеров остался под стражей. Родственники обратились в МИД Азербайджана. Уже сам факт обращения к внешнеполитическому ведомству другой страны - тревожный сигнал, говорящий о том, что люди не рассчитывают на эффективную защиту внутри российской системы.

Ростовский эпизод нельзя рассматривать изолированно. Он, как уже отмечалось выше, вписывается в цепь событий, начавшихся с лета 2025 года в Екатеринбурге и постепенно охвативших сразу несколько регионов РФ.

Тогда, в июне прошлого года, силовые структуры - ФСБ, МВД, Росгвардия - провели серию обысков в десяти квартирах, где проживали азербайджанцы. Поводом стало возобновление дела об убийстве более чем двадцатилетней давности. Операция сопровождалась массовыми задержаниями - около 50 человек.

Двое братьев, Гусейн и Зияддин Сафаровы, скончались от полученных травм при задержании. Официальная версия говорила о проблемах с сердцем, однако экспертиза, проведенная в Баку, выявила многочисленные тяжелые травмы на телах братьев, полученных в результате жестокого избиения российскими силовиками.

Еще восемь человек получили тяжелые травмы, трое оказались в реанимации. Адвокаты заявляли о переломах и многочисленных гематомах. Реакция Баку последовала незамедлительно: МИД Азербайджана вручил ноту протеста, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства соотечественников.

С этого момента противостояние перестало быть локальным уголовным процессом. Уже 1 июля 2025 года в Екатеринбурге у торгового центра «Баку Плаза» спецназ задержал многолетнего лидера азербайджанской общины Урала Шахина Шихлинского. Его автомобиль был фактически разгромлен, стекла выбиты, его самого и сына Мутвалы доставили на допрос. Через две недели, 16 июля, Мутвалы Шихлинский был арестован по обвинению в наезде на бойца спецназа во время задержания отца. Защита настаивала на случайном характере инцидента, однако суд отправил его в СИЗО. В августе 2025 года рейды под названием «Нелегал-2025» завершились депортацией 950 человек из Свердловской области за нарушения миграционного законодательства. Значительную долю составили граждане Азербайджана, лишившиеся патентов за административные проступки. 1 декабря был задержан новый глава диаспоры Екатеринбурга, позднее арестованный Басманным судом по делу 2010 года. К концу года руководящий костяк азербайджанской общины оказался либо под следствием, либо в изоляторах. В феврале 2026 года суд присяжных признал Шахина Шихлинского и членов так называемого «клана Сафаровых» виновными по все тем же делам двадцатилетней давности, а гособвинение запросило для них сроки от 13 до 23 лет.

Параллельно аналогичные механизмы запускались в других регионах. В Московской области 9 июля 2025 года был депортирован глава Национально-культурной автономии азербайджанцев Эльшан Ибрагимов. Незадолго до этого его лишили российского гражданства по формулировке «угроза национальной безопасности». Его задержали в аэропорту Шереметьево и отправили рейсом «Аэрофлота» в Баку. Имя Ибрагимова исчезло из состава Общественной палаты региона. Надо отметить, что формула об «угрозе национальной безопасности» прозвучала без публичных доказательств, что фактически лишило человека возможности защищаться в открытом поле.

Летом того же года в Воронежской области спецназ ворвался в дом бизнесмена Юсифа Халилова, которого СМИ называли одним из неформальных лидеров местной азербайджанской диаспоры. Массовые проверки на рынках сопровождались задержаниями и аннулированием видов на жительство. В Москве в июле прошли облавы на Мытищинском рынке: выходы блокировались, проверялись документы, у ряда азербайджанцев российское гражданство аннулировалось на основании якобы неполных сведений, поданных при натурализации много лет назад. Осенью в Санкт-Петербурге предпринимателям возбуждали уголовные дела, после чего предлагали покинуть страну в обмен на прекращение преследования. В Оренбургской области проверки азербайджанских предпринимателей в сфере логистики и торговли объяснялись «предотвращением этнического передела рынка». В Иваново председатель автономии азербайджанцев Асиф Мамедов был лишен гражданства Федеральной службой безопасности за «деятельность, создающую угрозу национальной безопасности».

Ранее он намеревался баллотироваться в городскую думу, однако его регистрация была аннулирована после публичной травли российскими ура-патриотами и пропагандистскими Telegram-каналами.

Когда подобные решения принимаются синхронно в Екатеринбурге, Москве, Подмосковье, Воронеже, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Иваново и Ростове-на-Дону, говорить о совпадениях затруднительно, да и в принципе неуместно. Формально каждое дело может иметь собственную правовую конструкцию, однако в совокупности они образуют устойчивую тенденцию, заключающуюся в демонтаже организационного каркаса диаспоры, давлении на ее лидеров, пересмотре гражданского статуса, депортации, показательных силовых акциях.

Россия официально подчеркивает свою многонациональную природу. Однако практика последних месяцев вступает в противоречие с этими декларациями. Применение формулы «угроза национальной безопасности» без раскрытия оснований, лишение гражданства задним числом, ночные рейды с применением силы к гражданским лицам создают атмосферу правовой неопределенности. Для азербайджанской общины это выглядит как коллективная ответственность, когда принадлежность к диаспоре превращается в фактор риска.

И последний ростовский случай лишь усилил это ощущение. Электрошокер, погром в квартире, задержание беременной женщины и детей - такие детали сложно вписать в образ рутинной процессуальной процедуры.

Даже если следственные действия имели формальное основание, способ их проведения вызывает сомнения в соразмерности. Люди, которые годами строили бизнес, платили налоги и участвовали в общественной жизни, сегодня наблюдают, как их статус может быть пересмотрен в считанные дни.

Для Баку происходящее уже приобрело дипломатическое измерение. Ноты протеста и возбуждение уголовных дел в отношении российских силовиков отражают уровень обеспокоенности. Азербайджанская диаспора в России традиционно играла заметную роль в общественной и деловой среде, и давление на нее неизбежно влияет на общий фон отношений.

Вопрос заключается в том, к чему приведет выбранная линия. Силовые кампании способны продемонстрировать решимость государства, однако они же формируют атмосферу отчуждения и недоверия. События 2025–2026 годов показали, что проблема вышла за пределы отдельных эпизодов. И если вместо диалога продолжат доминировать рейды, аресты и депортации, сопровождаемые насилием, последствия выйдут далеко за пределы судеб отдельных семей - они коснутся самих оснований российского государства.