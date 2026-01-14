Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в соцсетях - ВИДЕО

В Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел поступила информация о фактах массового онлайн-мошенничества.

Злоумышленники создавали в социальных сетях дубликаты профилей различных пользователей и от их имени рассылали друзьям этих лиц ложные сообщения от имени банков.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате проведенных оперативно-технических мероприятий «киберполицией» был задержан подозреваемый в совершении указанных преступлений - ранее неоднократно судимый 23-летний Заур Теймурханов, передает 1news.az.

Следствием установлено, что З. Теймурханов копировал фотографии профилей пользователей соцсетей и создавал аналогичные фейковые аккаунты. Затем он писал людям из списка друзей данных пользователей, сообщая о якобы «проводимых банковских кампаниях и возможности выиграть крупные денежные призы», подчеркивая, что до завершения акции осталось мало времени. Таким способом он выманивал данные банковских карт. После того как потерпевшие предоставляли информацию о картах и пришедшие на телефоны защитные OTP-коды, Теймурханов присваивал средства на счетах. Чтобы скрыть свою личность, он переводил украденные деньги на зарубежные платформы для онлайн-покупок и различные электронные площадки.

Установлено, что действиями задержанного нанесен материальный ущерб около 150 гражданам.

По факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело. З. Теймурханов привлечен к следствию, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

«Мы еще раз обращаемся к гражданам и заявляем, что сотрудники банков или других структур ни при каких обстоятельствах не запрашивают данные карт, PIN-коды, OTP-коды и иные средства безопасности. Лицам, столкнувшимся с подобными обращениями, рекомендуется немедленно прекратить связь, оставить сообщения без ответа и сообщить в полицию», -подчеркивается в сообщении ведомства.