Сын Бриллиант Дадашевой: Даже если бы у меня были миллионы, я бы никому ни копейки не дал

First News Media22:20 - 14 / 01 / 2026
Сын народной артистки Бриллиант Дадашевой Джахад Гаджиев, стал предметом обсуждения в сети.

Д.Гаджиев заявил, что устал от сообщений, которые ему пишут в личку.

Он отметил, что многие люди обращаются к нему с просьбами дать денег:

«Дорогие граждане, это не благотворительная страница. И я не миллионер. Даже если бы у меня были миллионы, я бы никому ни копейки не дал, потому что я не хороший человек. Надеюсь, всё объяснил. Берегите себя и да хранит вас Аллах», - написал он на своей странице в сецсети Instagram.


