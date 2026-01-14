Сын Бриллиант Дадашевой: Даже если бы у меня были миллионы, я бы никому ни копейки не дал

Сын народной артистки Бриллиант Дадашевой Джахад Гаджиев, стал предметом обсуждения в сети.

Д.Гаджиев заявил, что устал от сообщений, которые ему пишут в личку.

Он отметил, что многие люди обращаются к нему с просьбами дать денег:

«Дорогие граждане, это не благотворительная страница. И я не миллионер. Даже если бы у меня были миллионы, я бы никому ни копейки не дал, потому что я не хороший человек. Надеюсь, всё объяснил. Берегите себя и да хранит вас Аллах», - написал он на своей странице в сецсети Instagram.



