В Азербайджане порывы ветра достигли 28 м/с, а высота снега 30 см

В Азербайджане сохраняется ветреная и дождливая погода, в горных и предгорных районах идет снег, местами осадки носят интенсивный характер.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 10:00 14 января.

Высота снежного покрова в Алибее (Загатала) составила 30, в Шахбузе - 29, в Сарыбаше (Гах) - 23, в Губе - 20, в Шеки - 15, в Кяльбаджаре - 13, в Лачыне, Хыналыге, Губадлы и Гусаре - 10, в Халтане и Шахдаге - 9, в Алтыагадже и Гядабее - 8, в Загатале - 6, в Шуше - 5, в Ханкенди, Гобустане и Дашкесане - 4, в Шамахе и Садараке - 3, в Исмаиллы и Шаруре - 2, в Балакене и Ходжалы - 1 см.

В ряде регионов дует западный ветер. Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 28, в Мингячевире - 26, в Нефтчале - 24, в Гяндже и Тертере - 20, в Агстафе и Шамкире - 18, в Барде - 16, в Евлахе - 15 м/с.

В Губе, Гусаре, Шеки, Гахе, Гёйгёле, Халтане, Гёйчае и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 4, в низменных районах - до 3 градусов тепла, в Нахчыванской АР - до 7, в горных районах - до 10 градусов мороза.