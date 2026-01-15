Азербайджанского ученого арестовали в США и готовятся депортировать

Администрация Трампа утверждает, что ее программа массовой депортации направлена ​​только на «самых отъявленных негодяев», в действительности же репрессии против иммигрантов представляют собой целую сеть, в которую теперь попал известный исследователь в области нейробиологии из Университета Буффало – азербайджанец Шовги Гусейнов, пишет Investigative Post.

Уроженец Азербайджана Шовги Гусейнов не имеет судимости и имеет визу, позволяющую ему работать в Соединенных Штатах до 2029 года. Однако 7 января Гусейнов на своем автомобиле ошибочно не туда свернул на Мосту Мира через реку Ниагара, оказавшись на территории Канады, при возвращении из которой его задержали американские пограничники в Буффало. Как заявил представитель Таможенной и пограничной службы США, агенты «определили, что он может быть депортирован из США», и передали его в ICE (Иммиграционную и таможенную службу США), не назвав конкретной причины ареста.

Последнюю неделю Гусейнов находится в следственном изоляторе в Батавии.

По словам представителя Университета Буффало Джона Делла Контрады, Гусейнов работал научным сотрудником в Школе медицины и биомедицинских наук имени Джейкобса (при Университете Буффало) с 2022 года по разрешению на работу, выданному Министерством внутренней безопасности. Представитель ICE сообщил, что Гусейнов въехал в страну по визе J1, обычно выдаваемой студентам и исследователям университетов, и добавил, что у него находится на рассмотрении заявление на получение другой визы или иного легального статуса.

Между тем представитель ICE в своем заявлении утверждал, что Гусейнов не имеет законного статуса, и сообщил, что Служба в настоящее время добивается его депортации.

Гусейнов не одинок. За последний год по меньшей мере пять других человек были задержаны иммиграционными властями после того, как по ошибке свернули не туда на одном из мостов в районе Буффало, ведущих в Канаду.

Подобные задержания сотрудниками ICE после неверного поворота — это новое явление, заявила Дженнифер Коннор, исполнительный директор некоммерческой правозащитной организации «Справедливость для семей мигрантов». По ее словам, при предыдущих администрациях такие ошибки часто лишь задерживали путешественника. Иногда это приводило к кратковременному задержанию и предписанию явиться к иммиграционному судье.

«После января 2025 года (с приходом администрации Трампа в Белый дом) [задержание] стало нормой», — сказала она. - Казалось, всех задерживали».

В течение четырех лет Гусейнов проводил сложные нейробиологические исследования в Школе Джейкобса, сосредоточившись на различных биологических явлениях в мозге мышей, страдающих опиоидной зависимостью, в попытке понять, как мозг и иммунная система взаимодействуют. Он опубликовал несколько научных работ совместно с коллегами.

В недавних постах на Facebook он отметил успехи своего сына на соревнованиях по плаванию, сообщил о своем участии в крупной нейробиологической конференции в Сан-Диего и рассказал о своем культурном наследии.

«Мы живем в Соединенных Штатах Америки уже 5 лет, но, будучи истинными азербайджанцами, мы сохраняем наши национальные и моральные ценности, традиции и передаем их нашим детям», — написал он в мартовском посте. «Мы гордимся тем, что являемся азербайджанцами и представляем их здесь».

В других постах он писал о своей преданности работе в Университете Буффало. В посте от декабря 2024 года Гусейнов извинился за то, что перестал общаться с друзьями, сосредоточившись на исследованиях и семье.

«Я приехал в Америку с одной целью, с одним делом, и с первого дня моего приезда никакая причина не смогла сбить меня с пути и направить в другом направлении», — написал он. «Я провожу за наукой не менее 12-14 часов в день. Настоящая наука — это то, что требует постоянного размышления, проведения исследований, ознакомления с последними инновациями и публикациями в своей области исследований».

Один из коллег в Университете Буффало, профессор-исследователь Майкл Моралес, высоко отзывался о Гусейнове. «Он хороший учёный, хороший гражданин. Я считаю его очень трудолюбивым», — сказал Моралес. - С ним было приятно работать».

Моралес отметил, что у Гусейнова есть жена и двое маленьких детей, один из которых является гражданином США.

«Он, безусловно, не нарушитель спокойствия и ничего подобного», — сказал он. - Он нашел тот же путь, что и многие ученые из разных стран».

Издание Investigative Post пыталось связаться с Гусейновым для подготовки этой статьи, но безуспешно. На телефонные звонки и текстовые сообщения, оставленные для него в центре содержания под стражей ICE, ответа не последовало. Адвокат, работающая с Гусейновым, Сиана Маклин, отказалась от комментариев.

В своем заявлении Делла Контрада сообщила, что Университет Буффало осведомлен об аресте Гусейнова и следит за ситуацией.

«По мере поступления новой информации Университет Буффало окажет соответствующую поддержку его семье и его личному адвокату», — сказал он.