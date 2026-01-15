 Евросоюз вновь снизит потолок цен на российскую нефть | 1news.az | Новости
В мире

Евросоюз вновь снизит потолок цен на российскую нефть

First News Media15:00 - Сегодня
Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель, указано в решении на сайте Совета ЕС.

Потолок цен в $47,6 действовал до 31 января 2026 года.

В сентябре 2025 года Евросоюз снизил потолок цен на нефть с $60 до $47,6 за баррель, решение было одобрено при принятии 18-го пакета санкций в июле.

В декабре 2025 года Reuters писал, что ЕС и страны G7 обсуждают возможную замену потолка цен на полный запрет перевозки российской нефти по морю. Россия экспортирует более трети от общего объема нефти на западных танкерах и с помощью иностранных судоходных компаний, утверждает агентство. Новый запрет позволит остановить эту торговлю.

Потолок цен на нефть — предельный уровень стоимости, при котором допускаются перевозки в третьи страны. Ограничения в $60 ввели страны «Большой семерки» (G7), ЕС и Австралия в конце 2022 года. G7 объяснила свое решение стремлением сохранить стабильные поставки российской нефти в страны, которые не ввели запрет на импорт, при ограничении доходов России.

В феврале 2023 года Евросоюз сделал исключение, потолок цен перестал распространяться на смеси нефтепродуктов российского происхождения с нефтепродуктами нероссийского происхождения. Также в феврале 2023 года начали действовать ограничения в $100 за баррель на «светлые» нефтепродукты, среди которых бензин, дизель и нафти. На «темные» нефтепродукты (мазут, газойль), которые торговались с дисконтом, был введен потолок цен в $45 за баррель.

В ответ на потолок цен на нефть в декабре 2022 года Владимир Путин запретил поставку нефти по контрактам с потолком цен, документ неоднократно продлевался. В апреле 2023 года Путин разрешил поставки нефти и нефтепродуктов дешевле потолка цен на нефть «дружественным» странам по заключенным ранее контрактам. В конце декабря президент России продлил запрет на поставки по потолку цен до 30 июня 2026 года.

Источник: Forbes

