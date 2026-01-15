Иран открыл воздушное пространство - ОФИЦИАЛЬНО - ОБНОВЛЕНО

Иранское воздушное пространство открыто для транзитных рейсов, а также для вылетов и прилетов самолетов, сообщила организация гражданской авиации Ирана.

Ранее в ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщал, что власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной на фоне эскалации и ожидании возможных ударов со стороны США, страна принимала только международные рейсы, имеющие специальное разрешение.

"Небо Ирана принимает транзитные рейсы, прилетающие и вылетающие рейсы, аэропорты оказывают услуги пассажирам", - говорится в сообщении организации, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.

Источник: РИА Новости

10:10

Утром, 15 января, Иран открыл свое воздушное пространство после почти пятичасового закрытия.

Согласно данным Flightradar24, после истечения срока действия NOTAM (уведомления для пилотов), закрывающего воздушное пространство Ирана, несколько рейсов пересекают воздушное пространство страны, сообщает телеканал iranintl.

08:40

Иранские власти временно закрыли воздушное пространство для полетов гражданской авиации.

Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает сервис Flightradar24.

Согласно новому уведомлению, которое действительно чуть более двух часов, воздушное пространство будет закрыто для всех рейсов, кроме международных, на которые даются разрешения.

Источник: Gazeta.ru