В Ясамальском районе произошел пожар - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в здании на улице Мухаммеда Хиябани в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили AПA в пресс-службе МЧС, в связи с информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС, которым удалось за короткое время потушить пожар.

В результате пожара пострадавших нет.