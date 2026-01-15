Кошмарный дебют Арбелоа: «Реал» сенсационно вылетел из Кубка Испании от «Альбасете» - ВИДЕО

Мадридский «Реал» завершил выступление в розыгрыше Кубка Испании сезона-2025/26.

В матче 1/8 финала столичный клуб на выезде уступил «Альбасете», игра завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Хави Вильяр и Хефте Бетанкор, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия.

Отметим, что этот матч стал первым в качестве главного тренера «Реала» для Альваро Арбелоа.