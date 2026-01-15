Россия готова к посредничеству между США и Ираном

Россия готова выступить посредником и помочь в переговорах США и Ирана на всех уровнях.

Об этом «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Россия последовательно выступает за дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Ирана и против вмешательства во внутренние дела страны. Тем более силового. Естественно, на всех уровнях мы готовы со своей стороны оказывать максимальное содействие переговорам. Остаемся на связи с нашими коллегами-парламентариями. Иран - стратегический партнер России», - подчеркнул он.

По его словам, события в Иране происходят по лекалам «цветных революций» и инспирированы извне.

«Западные политики фактически расписались в этом с явкой с повинной, призывая участников протестов к продолжению уличных беспорядков», - уточнил депутат, который 14 декабря встречался с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.