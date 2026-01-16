Рыба без документов и продукты на полу: В Баку закрыли рыбный ресторан - ФОТО

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) выявило многочисленные нарушения в заведении общественного питания «Dağlılar Balıq», расположенном в Бинагадинском районе столицы.

Как передает 1news.az со ссылкой на Агентство, в ходе проверки на объекте, принадлежащем физическому лицу Нифталиеву Парвизу Шакир оглу (дачный массив Новханы, дом 679), был зафиксирован ряд серьезных несоответствий нормам безопасности.

В частности, специалисты установили, что на рыбу и рыбную продукцию отсутствовали ветеринарные документы. Кроме того, в заведении потребителям предлагались продукты с уже истекшим сроком годности.

Список выявленных нарушений также включает:

Грубое несоблюдение санитарно-гигиенических и санитарно-технических норм;

Нарушение принципов технологической последовательности и товарного соседства;

Хранение продуктов питания непосредственно на полу;

Эксплуатацию холодильников с коррозийными повреждениями полок;

Отсутствие предварительного и периодического медицинского осмотра у персонала;

Отсутствие надлежащей уборки в помещениях.

В рамках проверки образцы рыбной продукции были изъяты и направлены на экспертизу в испытательную лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности.

По факту выявленных нарушений в отношении предпринимателя составлен административный протокол. Деятельность объекта «Dağlılar Balıq» временно приостановлена до полного устранения всех выявленных недостатков.