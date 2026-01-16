Формула безопасности Президента Ильхама Алиева - «Этическая Realpolitik»

Формула безопасности в эпоху хаоса: Военная и экономическая мощь, стратегическое терпение и этическая честность.

Тезисы из выступления Президента на самом деле являются как формулой деятельности Азербайджана, так и призывом к миру «сохранять моральную легитимность наряду с силой», идеологическим манифестом внешней политики и безопасности.

Первый принцип: Наращивание военной и экономической мощи;

Наращивание военной и экономической мощи; Второй принцип: оставаться в плоскости международного права, несмотря ни на что;

оставаться в плоскости международного права, несмотря ни на что; Третий принцип: Приверженность общечеловеческим и этическим ценностям: быть «на правом пути», быть справедливым;

Приверженность общечеловеческим и этическим ценностям: быть «на правом пути», быть справедливым; Четвертый принцип: Приоритет ближайшим союзникам во внешней политике и определение доминирующих направлений;

Приоритет ближайшим союзникам во внешней политике и определение доминирующих направлений; Пятый принцип: Достижение баланса глобальных сил вокруг страны и продолжение многополярной внешней политики.

Двадцать первый век оставил позади утомительные, изнуряющие, экономически кризисные и в военном отношении кровавые 25 лет. Однако первая четверть века передала эстафету еще более кровавой, кризисной и пугающей второй четверти.

За 25 лет мировая экономика пережила несколько значительных экономических кризисов, включая две крупные глобальные рецессии в 2009 и 2020 годах, а также многочисленные региональные и национальные спады и финансовые потрясения.

Глобальный финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, заложил основу перехода к эпохе новых экономических и торговых кризисов. Пандемический кризис 2020 года еще больше углубил его и расширил границы торговых войн. Наконец, мир вступил в нынешнюю стадию — эпоху открытого противостояния за базовые ресурсы, рынки сбыта, торговые пути и выгодные географические позиции. Великие державы дали старт опасному для нас «периоду отсутствия сдерживающей силы и правовых механизмов».

В интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев так оценил ситуацию в мире на стыке первой и второй четверти века: «...в сегодняшнем мире такого понятия, как международное право, не существует. Об этом всем надо забыть. Есть сила, есть сотрудничество, есть союзничество, есть взаимная поддержка. Естественно, ты сам должен быть уверен в том, что находишься на правом пути. Ни одна страна, ни один руководитель не должны делать неправое дело, не должны зариться на территориальную целостность никакой страны, не должны оккупировать никакую страну».

В этой оценке ситуации Президентом Азербайджана прослеживается и план действий. Фактически Президент ответил на вопрос, над которым сейчас задумывается большинство малых и средних держав: «Какую формулу поведения выбрать для времен, когда международное право потерпело крах?»

Это формула «Этической Realpolitik»!

Требование XXI века: международное право и общечеловеческие ценности — это прагматичный атрибут «Realpolitik»!

В сложившейся глобальной ситуации Президент выступил с концепцией «сочетания международного права, общечеловеческих ценностей и принципов Realpolitik», с формулой, которую мы можем назвать «Этической Realpolitik». Это новый подход, адаптированный к современным условиям. Этот подход формируется в результате синтеза как военно-экономической мощи (Realpolitik), так и стратегического терпения и этической честность.

Так, «Realpolitik», применявшаяся очень серьезными политиками в XVI, XVII, XIX и даже XX веках, предпочитала опираться не на идеологические принципы и даже не на этические ценности, а на прагматизм и холодный расчет. А отказ от этических ценностей во имя государственных и национальных интересов основывался на оценке принимаемых решений не через призму «добра» и «зла», а через призму «эффективности» и «неэффективности».

В платформе же, предложенной Президентом Ильхамом Алиевым, даже если использование фактора силы для самообороны неизбежно, оставаться в рамках норм международного права (несмотря на его формальное существование), исходить из общечеловеческих, этических ценностей — это уже не личный выбор, а неизбежная необходимость, формула безопасности.

Слова «Ни одна страна, ни один руководитель не должны делать неправое дело, не должны зариться на территориальную целостность никакой страны, не должны оккупировать никакую страну» являются призывом к согласованию религиозных, гуманистических и этических ценностей с международным правом, к применению принципа «неразрывности права и этических ценностей».

То есть кризис международного права не должен перерасти в кризис общечеловеческих ценностей. Например, «жизнь», являющаяся высшей ценностью для существования человека, как общечеловеческая ценность охраняется и правом. Однако, если применение международного права зависит от деятельности международных институтов, то доброта, милосердие, справедливость, моральные ценности — это личные качества, контролируемые совестью. Эти ценности, составляющие наряду с международным правом основу моральных кодексов, являются универсальными ценностями, действительными для каждого человека в любой точке мира. Несмотря на изменение форм выражения, они веками сохраняют свою актуальность, стоят выше времени и создают почву для нахождения общего языка между различными народами, мирного сосуществования и глобального сотрудничества.

Поэтому отрицать их под диктовку преходящих условий краткосрочных периодов — большая ошибка и опасность.

В период кризиса международного права и обожествления силы, призывая быть «на правильном пути» и «не совершать ничего противоправного», Президент призвал именно к важности соблюдения моральных ценностей.

Эта концепция подразумевает невыход за рамки общечеловеческих, этических ценностей наряду с основными принципами «Realpolitik» — 1) приоритет национальных интересов, 2) баланс сил, 3) прагматизм вместо политической идеологии, 4) гибкость и адаптивность (приспособление к условиям).

Поэтому это не результат оторванного от реальности идеалистического подхода, а наоборот, требование новой «Realpolitik», отражающей реальность XXI века и отличной от предыдущих столетий: когда применяемая сила, особенно военная, выходит за рамки общечеловеческих и этических ценностей, это приводит к большой катастрофе и для тех, кто ее применяет.

Институты международного права могут войти в период кризиса, могут потерять сдерживающую силу перед поведением государств, но все лидеры, прежде всего, являются носителями человеческих чувств, правительства состоят из людей, и оставаться человеком в любой ситуации имеет историческое значение как для глав правительств, принимающих решения, так и для народов и стран, которые они представляют.

Модель Жюля Верна: как оставаться человеком в цивилизационном кризисе

В конце романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта» капитан Грант говорит, что величайшей силой, не давшей ему расчеловечиться на одиноком острове вдали от цивилизации в течение долгих лет, были надежда и вера в Бога, труд, любовь к Родине и высшие цели. Капитан Грант рассказывает, что каждый день молился, чтобы не потерять свою духовность, и в мечтах представлял день воссоединения с детьми. То есть факторами, сохраняющими человека «человеком» даже в самых тяжелых условиях, являются вера в духовные ценности, любовь к семье и поставленная высшая цель. А цели становятся «высшими» именно тогда, когда они содержат в себе духовные ценности.

В нынешнюю эпоху правового хаоса решения, которые будут приняты лидерами, оставят глубокий след как в их личной жизни, так и в судьбе их государств и истории народов.

Уроки истории: эффект бумеранга жестокости

В больших циклах периоды правового вакуума заканчиваются примерно через 8-12 лет, условия меняются, и приходится отвечать за решения, принятые в период правового вакуума. Ярким примером этого является признание в суде в Баку лиц, совершивших этнические чистки и военные преступления против Азербайджана в условиях вакуума международного права и сдерживающей силы в 90-х годах.

В истории немало и других поучительных примеров преступлений, совершенных в периоды, когда международное право было парализовано, прав был только сильный, а моральные ценности утрачены.

В период Тридцатилетней войны, когда международного права не существовало, бесчеловечное, жестокое отношение Габсбургов к протестантам противоречило и христианско-католическим ценностям. Жестокость не только не помогла Габсбургам достичь своих целей, но и привела к потере династических территорий. Вестфальский мир нанес огромный удар по Габсбургам и закрепил верховенство государственных интересов над династическими, начался этап угасания Габсбургов как династии. Жестокость эпохи без международного права не помогла Габсбургам, а наоборот, заложила основу упадка и, в конечном счете, осуждения.

В период Английской революции и гражданских войн XVII века жестокое поведение Оливера Кромвеля, такое как массовое истребление мирного населения, католиков и пленных, хотя и оценивалось некоторыми группами как «хирургическое вмешательство» ради «высших целей» и оправдывалось терминами «Realpolitik», заложило основу вековой вражды между Ирландией и Англией, сохранив негативные следы вплоть до XX века. Казнь короля, массовые убийства в Ирландии, насильственное насаждение пуританского образа жизни привели к восстановлению монархии Карлом II в 1660 году, и народ, разочарованный Оливером, встретил это с радостью.

В аналогичный период начала XIX века вся Европа осудила Наполеона, проводившего политику подчинения существующих правил и границ в Европе своей воле, и отправила его на Эльбу. А французам пришлось наблюдать проход русских и немецких кавалеристов по улицам Парижа.

Версальский договор предусматривал суд над кайзером Вильгельмом II, считавшимся главным виновником Первой мировой войны, и «военными преступниками». Правда, Кайзер смог уклониться от суда, но был вынужден отречься от престола и бежать в Нидерланды. Его союзник, император Австро-Венгрии Карл I, закончил жизнь в изгнании.

А. Гитлер, расценивший паралич Лиги Наций и крах международного права как благоприятную возможность для любых жестокостей и оккупационной политики, в итоге не только совершил трагические деяния для себя и Германии, но и привел к катастрофе своих союзников.

Попытка Михаила Горбачева ввести войска в Прибалтику и на Южный Кавказ, жестоко охранять порядок, сталкивая народы друг с другом на Южном Кавказе и в Средней Азии, стала и его личной трагедией, и ускорила распад СССР.

Жестокие, жесткие решения С. Милошевича, воспользовавшегося правовыми пробелами перехода к новой эпохе после окончания Холодной войны и нарушением геополитического равновесия, не только не спасли бывшую Югославию, но, наоборот, ускорили ее распад и сделали его необратимым. Гаагский трибунал по бывшей Югославии осудил 93 человека, принадлежащих ко всем сторонам конфликта.

Перечисленные примеры судеб могущественных фигур своего времени, совершавших жестокости с XVII века по сей день (всего 6 случаев), невзирая на международное право, религиозные и общечеловеческие ценности, доказывают, что практически во всех случаях за решения в период правового вакуума приходится отвечать.

В целом, «жестокость» и «политика» — понятия несовместимые, это «смесь», ведущая к еще большим бедствиям. Это отнюдь не эффективный метод решения политических проблем современности, и, в отличие от средних веков, он практически во всех случаях дает обратный результат.

44-дневная война и антитеррористическая операция: «Этическая Realpolitik» на практике

Образец единства Realpolitik, международного права и этических ценностей в экстремальных условиях

В период 44-дневной войны Азербайджанской армии, постоянно проводившей наступательные операции и являвшейся сильной стороной, повторялось одно поручение: гражданское население не должно быть мишенью, гражданским объектам не должен быть нанесен ущерб. Тот факт, что в ходе антитеррористической операции 2023 года, несмотря на ее проведение в населенном пункте, гражданское население не пострадало, а людям, покидающим Ханкенди, оказывалась помощь, стал именно примером сочетания Realpolitik с этическими, общечеловеческими ценностями. Так, Азербайджан после 30 лет безрезультатных переговоров освободил свои территории военным путем, используя 1) национальные интересы, 2) международный баланс сил, 3) благоприятное военно-политическое соотношение сил между Азербайджаном и Арменией, и 4) демонстрируя гибкость и адаптивность. Но применение всех этих принципов Realpolitik в рамках этических и общечеловеческих ценностей продемонстрировало успешное испытание «Этической Realpolitik» на практике.

Постулат XXI века: Общечеловеческие ценности — неоспоримый принцип Realpolitik!

Это, то есть опора на ценности, было по-настоящему рациональным и прагматичным подходом. Поэтому, в отличие от прошлых веков, в XXI веке этические и общечеловеческие ценности уже являются принципом Realpolitik, и Азербайджан доказал это на практике во время и после 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции.

А ракетный обстрел жилых кварталов в Гяндже, Тертере и других населенных пунктах — это жестокий подход Realpolitik, лишенный этических и человеческих ценностей, рассчитанный на результат любой ценой. Но опыт показал, что это еще больше деморализовало Армению, чья политика оккупации и поведение потеряли легитимность во всем мире, и еще больше укрепило моральную легитимность военных операций Азербайджана. В итоге старый подход Realpolitik Армении, отрицающий ценности, на практике подтвердил ошибочность противоположного тому, что применил Азербайджан.

То есть то, что Азербайджан выиграл, отдав предпочтение этическим нормам, и то, что Армения потеряла, отрицая их, подтвердило формулу «Realpolitik + общечеловеческие/этические ценности». Теперь политика без общечеловеческих и этических ценностей не может считаться прагматичной политикой. Это неоспоримая составная часть, которую технологическое развитие XXI века добавило к принципам «Realpolitik».

Высказывание Президента Ильхама Алиева «...в сегодняшнем мире такого понятия, как международное право, не существует», за которым следует мысль «Естественно, ты сам должен быть уверен в том, что находишься на правом пути. Ни одна страна, ни один руководитель не должны делать неправое дело...», является призывом к осознанию «Realpolitik» в новом содержании, в реальности XXI века.

Но как мы входим в эпоху, где «нет международного права», а есть только «сила», «сотрудничество», «союзничество», «взаимная поддержка»? Сейчас это главный вопрос!

Ответить на этот вопрос и оценить ситуацию мы можем, исходя именно из принципов «Этической Realpolitik».

Прежде всего, в результате 44-дневной войны и антитеррористической операции Азербайджан вошел в опасную эру, устранив и нейтрализовав свои основные факторы угрозы. В настоящее время для сохранения достигнутого, безопасного выхода из эпохи хаоса и обеспечения национальных интересов применяются пять основных, обобщенных принципов.

Первый принцип: Усиление обороноспособности и безопасности

Азербайджан продолжает строить армию в соответствии с современными стандартами. Уже несколько лет оборона и безопасность составляют основные статьи расходов государственного бюджета.

Второй принцип: В любом случае оставаться в плоскости международного права

Из заявлений Президента стало ясно, что даже в самых кризисных ситуациях с международным правом, действия, исходящие из норм международного права, являются базовым принципом внешней политики и безопасности Азербайджана в нынешний период.

Третий принцип: Приверженность общечеловеческим и этическим ценностям — быть «на правом пути», быть справедливым

Президент объявил, что Азербайджан верен принципам «справедливой войны», международного права и гуманизма, которые он применил на практике в ходе 44-дневной войны и антитеррористической операции.

Четвертый принцип: Определение ближайших союзников и доминирующих направлений во внешней политике

На церемонии инаугурации 14 февраля 2024 года Президент, говоря об Организации тюркских государств: «это для нас основная международная организация, потому что это наша семья. У нас нет другой семьи. Наша семья – это Тюркский мир», указал доминирующее направление внешней политики. А Шушинская декларация определила Турцию и Азербайджан как ближайших союзников.

Утвержденный в декабре 2025 года Меморандум о взаимопонимании по усилению военной безопасности, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, расширяет оказание друг другу военной помощи, используя право на коллективную самооборону, и обмен информацией в сфере военной разведки.

Также в декабре премьер-министр Али Асадов и вице-президент Джевдет Йылмаз утвердили План сотрудничества из 110 пунктов. План действий предусматривает двустороннее сотрудничество, охватывающее экономику, торговлю, транспорт, энергетику, образование, сельское хозяйство и другие актуальные сферы. Этот документ направлен на достижение цели товарооборота в 15 миллиардов долларов между двумя странами и укрепление стратегического партнерства. Из предыдущего Плана действий, состоявшего из 120 пунктов, было выполнено 93 пункта или 78%.

С присоединением Азербайджана к C5, объединяющей пять государств Центральной Азии, структура официально оформилась как C6. После саммита в Ташкенте в ноябре 2025 года Азербайджан вошел в это объединение как полноправный член. Это показывает желание региона выступать уже как единое политико-экономическое пространство, а также пространство безопасности. Платформа C5+Азербайджан (C6) позволяет этим странам выступать с единой и более сильной позиции перед лицом общих угроз. Суть формата также заключается в укреплении экономического и политического фундамента интеграции «Тюркского мира», создании совместных механизмов против общих угроз (безопасность, терроризм и т.д.). C5+Азербайджан — это уже не просто диалоговая платформа, а единый региональный блок, соединяющийся через Каспийское море и нацеленный стать новым экономическим центром Евразии.

Наконец, вхождение Пакистана в категорию ближайших союзников, что также включает оборону и безопасность, является гарантией безопасности нашей страны в период хаотичных колебаний.

Пятый принцип: Достижение баланса глобальных сил вокруг страны и продолжение многополярной внешней политики

Диверсификация внешней политики является одной из самых сильных сторон внешней политики и политики безопасности Азербайджана. Из выступления Президента следует вывод, что отношения с США, Европейским Союзом и Китайской Народной Республикой являются основными партнерскими полюсами, регулирующими «баланс сил» — один из главных принципов «Realpolitik».

Еще в январе 2024 года во время интервью местным журналистам Президент И. Алиев, поддержав президентство Д. Трампа, точно спрогнозировал, в каком направлении изменится соотношение сил в будущем не только во внутренней политике США, но и в глобальном масштабе в целом. Хотя в то время глобальное лидерство США в мире ставилось под очень серьезное сомнение.

8 августа 2025 года, парафировав мирное соглашение с Арменией в Вашингтоне, в Белом доме, он верно определил место центра тяжести в соотношении сил в мире и стал первым лидером, главой государства, давшим определение новому мировому порядку и соотношению сил, назвав Белый дом «офисом номер 1 в мире». Это пример точного прогнозирования и применения логики «Realpolitik» на практике.

Президент Ильхам Алиев также не возражал против проекта TRIPP, и тем самым был обеспечен интерес США в регионе Южного Кавказа и Зангезурском коридоре. Так, рентабельность маршрута Трампа напрямую связана с высокой рентабельностью Зангезурского коридора в целом.

Состояние отношений Баку-Вашингтон после 08 августа 2025 года стало сигналом и для европейских государств. Президент И. Алиев объявил о поступлении новых предложений о сотрудничестве из Европы: «После подписания Меморандума о взаимопонимании с Президентом Трампом о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве, несколько ведущих стран Европы обратились к нам для установления отношений стратегического партнерства». Таким образом, в настоящее время поступают обращения о присоединении новых стран к ряду 10 стратегических союзников Азербайджана — членов Европейского Союза. Азербайджан является надежным поставщиком энергии для Европы, и эта наша роль будет только возрастать.

Совместная декларация о стратегическом партнерстве с КНР вывела отношения на новый этап. Китайские компании являются основными партнерами Азербайджана в транспортном секторе и секторе возобновляемой энергии. Однако ожидаемое сотрудничество в сфере оборонной промышленности уже выводит связи за рамки экономического партнерства, придавая им более стратегическую сущность.

Таким образом, в эпоху глобального хаоса Азербайджан проводит политику национальной безопасности в соответствии со всеми принципами «Realpolitik», наращивает оборонную мощь, создает союзы, создает баланс сил, и в то же время рассматривает и применяет нормы международного права (пусть даже формально существующие), общечеловеческие и этические ценности как неотъемлемую в современную эпоху составную часть «Realpolitik».

Ибрагим Мамедов,

доктор философии по истории