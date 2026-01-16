Зеленский: Подписание соглашения может состояться во время Всемирного экономического форума в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация уже находится в пути в США, где в ближайшие дни состоятся встречи с представителями президента Дональда Трампа.

Как пишет «Европейская правда», Зеленский заявил об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом. По словам украинского лидера, команда активно работает с американской стороной, чтобы обсудить ключевые документы и соглашения.

«В эти дни будут запланированы встречи наших украинских представителей в Соединенных Штатах», – отметил Зеленский. Он выразил надежду, что эти переговоры прояснят вопросы по подготовленным документам и реакцию России на текущую дипломатическую работу.

Президент Украины также подчеркнул, что необходимо доработать материалы, касающиеся гарантий безопасности и пакета по восстановлению страны. Если все будет согласовано, возможно подписание соглашения во время Всемирного экономического форума в Давосе на следующей неделе.

«Вопрос не в том, чтобы срочно подписать сегодня. Важно, чтобы там были все аспекты, которые мы проговаривали с партнерами, чтобы Украина была не „голая и босая“ после войны, чтобы у нас была реальная финансовая поддержка. Над этим и работаем», – добавил Зеленский.