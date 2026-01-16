Мать и четверо детей репатриированы из Сирии в Азербайджан

Пять граждан Азербайджана - женщина и четверо её детей - были репатриированы из Сирии.

Как сообщили в Аппарате омбудсмена Азербайджана, представители омбудсмена встретились с репатриантами, которые в настоящее время находятся в специализированном учреждении Агентства социальных услуг.

В ходе встречи было обсуждено обеспечение их прав, а также выявлено текущие проблемы и потребности. Репатриантам были даны рекомендации по социальной интеграции, получению образования и использованию возможностей трудоустройства.