 На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК

First News Media08:35 - Сегодня
На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

13. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.

Поделиться:
231

Актуально

Общество

В Азербайджане рассмотрены вопросы безопасности критической информационной ...

От редакции

​​​​​​​Азербайджан определил курс культурного развития до 2040 года - ...

Экономика

Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию

Общество

Другой Катар: Что скрывается за пределами Дохи? - ФОТО

Общество

Газанфар Аббасов прокомментировал сообщения о своем задержании - ОБНОВЛЕНО

В Геранбое автомобиль врезался в домашний скот

Другой Катар: Что скрывается за пределами Дохи? - ФОТО

В Азербайджане рассмотрены вопросы безопасности критической информационной инфраструктуры

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

В Азербайджане упростили процедуру получения разрешений на использование дронов - ФОТО

Минтруда назвало ожидаемый размер пенсий в 2026 году

Местами снег и сильный ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

AZAL отменил некоторые рейсы по маршруту Баку-Москва-Баку

Последние новости

Названы очередные звездные участники DREAM FEST 2026 - ВИДЕО

Сегодня, 11:42

Рамеш Сингх Арора: В Дели были убиты целые семьи сикхов

Сегодня, 11:38

​​​​​​​Азербайджан определил курс культурного развития до 2040 года - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 11:35

Главы МИД ЕС рассмотрят новые санкции против Ирана 29 января

Сегодня, 11:27

Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию

Сегодня, 11:23

Сидху Дабиндерджит Сингх: Сикхи веками выступают за равенство и религиозную свободу

Сегодня, 11:13

Тихий разворот Италии на Восток: Рим и Баку формируют новые геоэкономические тренды

Сегодня, 11:05

Азербайджанская невестка Жан-Клода Ван Дамма заявила о дезинформации вокруг своей семьи - ФОТО

Сегодня, 11:02

АДВОКАТ НА СВЯЗИ. Разрушаем мифы о «прописке» в квартире

Сегодня, 10:55

Газанфар Аббасов прокомментировал сообщения о своем задержании - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:53

Буал Мониндер Сингх: Религиозные общины Индии живут в постоянной тревоге за свое будущее

Сегодня, 10:47

Аббас Аббасов о целях конференции по теме притеснений нацменьшинств в Индии

Сегодня, 10:45

Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам тюрьмы

Сегодня, 10:40

В Геранбое автомобиль врезался в домашний скот

Сегодня, 10:35

Фон дер Ляйен: в ЕС рассматривают возможность ужесточения санкций против Ирана

Сегодня, 10:30

Мятежный епископ подал иск против Гарегина II

Сегодня, 10:12

Другой Катар: Что скрывается за пределами Дохи? - ФОТО

Сегодня, 10:08

В Азербайджане рассмотрены вопросы безопасности критической информационной инфраструктуры

Сегодня, 10:05

В доме жителя Товуза обнаружено свыше 6 кг наркотиков

Сегодня, 10:03

Россия заняла последнее место в рейтинге мира

Сегодня, 09:57
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43