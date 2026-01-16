На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

13. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.