Главы МИД ЕС рассмотрят новые санкции против Ирана 29 января

Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят пакет новых санкций против Ирана на встрече в Брюсселе 29 января.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.

По их информации, предлагаемый список включает 21 позицию в рамках санкционного режима ЕС за нарушение прав человека. Кроме того, Европейская служба внешних действий предлагает включить в санкционный список 10 позиций, связанных с производством беспилотников.

Politico уточняет, что наиболее интенсивно за ужесточение рестрикций против Тегерана выступают Германия, Франция и Нидерланды. Однако, как сообщил портал Euractiv, Евросоюз не намерен объявлять Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией из-за сопротивления со стороны Рима, Парижа и Мадрида.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не исключает дальнейшего ужесточения антииранских санкций.