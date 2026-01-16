 Рамеш Сингх Арора: В Дели были убиты целые семьи сикхов | 1news.az | Новости
Рамеш Сингх Арора: В Дели были убиты целые семьи сикхов

First News Media11:38 - Сегодня
В Дели были убиты многие сикхские семьи и совершены покушения на представителей этой общины, заявил министр по правам человека и делам меньшинств пакистанского штата Пенджаб Рамеш Сингх Арора на международной конференции на тему «Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии» в Баку.

По его словам, сикхизм возник в XV веке и основан на идеях братства, справедливости и человеческого достоинства. Эта религия выступает против кастовой и религиозной дискриминации, поэтому сикхи считают своим долгом бороться с любыми формами угнетения.

Сегодня сикхи являются меньшинством в Индии, но при этом около 6% вооруженных сил страны состоят из их представителей. Кроме того, сикхи играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности государства. Несмотря на это, как отметил министр, их законные права по-прежнему часто нарушаются.

Арора выразил серьезную обеспокоенность случаями насилия в отношении сикхов: «В Дели были убиты целые семьи, а полиция вместо того, чтобы защищать их от насилия, бездействовала. Дискриминация продолжается и сегодня, в том числе через попытки представить сикхизм как часть индуизма, что совершенно неверно. Сикхизм имеет свою собственную идентичность и является полностью независимой, свободной от расовых предрассудков религией».

Министр также сравнил ситуацию с положением сикхов в Пакистане, где отношение к ним совершенно иное. Он подчеркнул, что в стране действует специальный закон о браке для сикхов, тогда как в Индии сикхским семьям приходится регистрировать браки по индуистскому законодательству. Арора отметил, что Пакистан - единственная страна, где такой закон официально принят и применяется.

Он добавил, что каждый год тысячи сикхских паломников из Индии и других стран приезжают в Пакистан, чтобы участвовать в благотворительных и гуманитарных проектах.

Источник: Report

