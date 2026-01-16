Водитель «BakuBus» отказался управлять транспортным средством - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В социальных сетях распространились кадры инцидента, в ходе которого водитель автобуса ООО «BakuBus» отказался продолжать движение по маршруту. Причиной остановки прямо на дороге стала напряженная ситуация, возникшая между водителем и пассажирами.

Как сообщила 1news.az пресс-секретарь ООО «BakuBus» Асмяр Алиева, доставка пассажиров до конечного пункта является прямой должностной обязанностью водителей. Она подчеркнула, что от сотрудников требуется выдержка, соблюдение этических норм и правил безопасности.

Однако, по ее словам, в случае возникновения инцидентов, вызывающих у водителя недомогание или сильное эмоциональное напряжение, предусмотрен строгий алгоритм действий.

«Согласно инструкции, в целях обеспечения безопасности водитель обязан остановить транспортное средство и проинформировать Центр мониторинга для фиксации происшествия. Подобные случаи немедленно расследуются на основании записей камер внутреннего видеонаблюдения», - отметила А. Алиева.

Комментируя данный конкретный инцидент, в «BakuBus» сообщили, что в ходе спора с пассажиром водитель обратился в службу «102». Вынужденная остановка продлилась около 15–20 минут, после чего движение по маршруту было возобновлено.

В настоящее время проводится разбирательство. По результатам изучения видеозаписей из салона автобуса инциденту будет дана окончательная правовая оценка.

В завершение компания призвала граждан соблюдать правила пользования общественным транспортом, не вступать в споры с водителями по вопросам, не входящим в их компетенцию, и с пониманием относиться к высокой ответственности сотрудников транспортной сферы.

