В Лондоне протестующие вновь спустили флаг Ирана

В Лондоне протестующие во второй раз за неделю спустили флаг посольства Ирана, вступив в столкновение с полицией.

Как сообщает AЕA со ссылкой на издание Telegraph, инцидент произошёл в районе Кенсингтон. По имеющейся информации, один из демонстрантов поднялся на балкон посольства, снял флаг и бросил его на землю, после чего поднял флаг периода правления шаха с изображением «Льва и Солнца».

Сообщается, что полиция задержала демонстранта. В ходе столкновений несколько сотрудников полиции получили лёгкие травмы. Полиция усилила меры безопасности в районе и провела задержания.

Источник: АПА