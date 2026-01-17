Трамп предложил Эрдогану войти в состав Совета мира по Газе

Президент США Дональд Трамп 16 января направил письмо турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором предложил принять участие в работе международного «Совета мира» в Газе и войти в его состав «в качестве члена-основателя».

Об этом сообщил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсети Х.

«Президент США Дональд Трамп, как председатель-основатель Совета мира, направил письмо с приглашением нашему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану принять участие в работе Совета мира в качестве члена-основателя», — говорится в его сообщении.

Источник: РБК