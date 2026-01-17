WSJ: Трамп отказался от удара по Ирану после консультаций с союзниками

Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 января, склонялся к тому, чтобы нанести удар по Ирану, и поручил Пентагону готовить его. Об этом заявили американские чиновники изданию The Wall Street Journal, которое рассмотрело, как менялась позиция лидера США.

Однако, после консультаций с союзниками, как пишет газета, позиция Трампа «похоже, изменилась».

Союзники Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, Израиль и арабские страны, предупреждали Вашингтон, что сейчас неподходящее время для удара, заявили чиновники.

В среду, 14 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом, рассказывают американские чиновники. В нем израильский лидер вновь подчеркнул, что США не должны наносить удары по Ирану в данный момент, поскольку существуют вопросы о том, не слишком ли поздно прозвучат взрывы для помощи протестующим.

Трамп во время разговора с журналистами объяснил, что Иран проинформировал администрацию о прекращении гибели протестующих. Жестокое подавление демонстрантов и гибель людей были ключевой причиной, по которой Трамп допускал возможность оказания военной помощи протестующим, отмечает газета.

