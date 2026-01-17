ЕС будет бороться с упадком промышленности с помощью закона «Сделано в Европе»

Европейский союз (ЕС) намерен бороться с упадком промышленности с помощью закона «Сделано в Европе», обеспечив приоритет местных компаний. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Еврокомиссия (ЕК) предложит ряд новых условий, которые обеспечат приоритет для местных компаний при принятии инвестиционных решений государствами-членами ЕС и иностранными фирмами, что противоречит философии свободной торговли, которая десятилетиями определяла политику объединения.

ЕК предложит правила, согласно которым ключевые иностранные инвестиции будут осуществляться при соблюдении строгих условий в отношении обмена технологиями, найма местных работников и создания совместных предприятий с европейскими компаниями.

Новые правила призваны повысить устойчивость цепочек поставок в ЕС и защитить промышленный потенциал в условиях углубляющегося спада производства в Европе.