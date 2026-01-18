Высота снежного покрова в некоторых районах Азербайджана достигает 30-40 см – ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По состоянию на 11:00 на большей части территории страны наблюдается дождливая погода, в горных и предгорных районах идёт снег.

Об этом 1news.az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Высота снежного покрова составила: в Шахбузе — 40 см, Сарыбаше (Гах) — 27 см, Кубе — 16 см, Кишчае (Шеки) — 15 см, Кельбаджаре и Гусаре — по 11 см, Шамахы — 10 см, Лачине и Губадлы — по 9 см, Хызы и Шахдаге — по 8 см, Шуше — 5 см, Гобустане — 3 см, Габале, Джейранчёле, Гедабее, Ханкенди и Товузе — по 2 см, Гяндже, Шемкире и Шабране — по 1 см.

Количество осадков составило: в Баку и на Абшеронском полуострове — 11 мм, Сабирабаде — 6 мм, Кюрдамире — 4 мм, Лерике и Агдаме — по 3 мм, Зардабе, Евлахе, Нефтчале, Хачмазе, Халтане, Мингячевире и Билясуваре — по 2 мм, в Гёйчае, Джалилабаде, Имышлы, Бейлагане, Тертере, Нафталане, Исмаиллы, Барде, Балакене, Ходжалы, Физули, Джебраиле, Ярдымлы и Горанбое — по 1 мм.

В Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Гахе, Шемкире, Гобустане, Загатале, Губе, Халтане, Гусаре и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 200 метров.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове — до 3 градусов тепла, в Аранских районах — до 2 градусов тепла, в Нахчыванской АР — до 11 градусов мороза, в горных районах — до 9 градусов мороза, в высокогорных районах — до 12 градусов мороза.