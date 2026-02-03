В Баку выпадет снег

С 4 по 7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические осадки, которые 4-го числа местами примут интенсивный характер.

Как сообщает 1news.az, соответствующее предупреждение распространила Национальная служба гидрометеорологии. Отмечается, что завтра в течение дня и в ночь на 5 февраля местами возможен переход дождя в мокрый снег и снег.

В районах Азербайджана с вечера 3-го до полудня 5 февраля ожидаются переменные осадки, в ряде регионов - снег, местами интенсивный.

С 4 по 7 февраля в некоторых горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха на территории страны постепенно понизится на 5–10 градусов по сравнению с предыдущими днями.