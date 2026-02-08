Сборная Азербайджана по дзюдо завершила турнир «Большого шлема» с 3 медалями

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема», проходившем в столице Франции Париже.

Спортсмен, выступавший в весовой категории до 81 кг, в финале проиграл японцу Юхэю Оно.

Остальные наши дзюдоисты, начавшие соревнования сегодня, проиграли своим соперникам и покинули турнир.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир «Большого шлема» с 3 медалями.

Ранее золотую медаль завоевал Балабей Агаев (60 кг), бронзовую – Руслан Пашаев (66 кг).