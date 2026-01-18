МЧС провел учения по поисково-спасательным работам в снежную погоду - ФОТО

Сумгайытский региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям провёл учения на тему «Поисково-спасательная операция по обнаружению потерявшегося в лесном массиве человека в условиях снегопада».

Как сообщает 1news.az, в пресс-службе ведомства отметили, что целью учений стало совершенствование навыков спасателей по организации и проведению поисково-спасательных работ, включая действия в холодную и снежную погоду в горно-лесистой местности, а также улучшение управленческих навыков командиров спасательных групп.

В ходе учений спасатели в условно снежных и туманных погодных условиях осуществили поиск «пропавшего» в лесу человека, обнаружили его в глубине массива и при помощи специального инструмента и оборудования «эвакуировали» пострадавшего в безопасную зону.