Почему Армении не достались 50%+1 в проекте TRIPP? Рубинян ответил Осканяну

Суверенитет Армении не пострадает от распределения долей между Ереваном и Вашингтоном в проекте «маршрут Трампа» (TRIPP).

Об этом заявил вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

Политик на брифинге так отреагировал на критику экс-главы МИД Вардана Осканяна, который ранее заявил, что проект ничего не даст ни Армении, ни США – он выгоден лишь Турции и Азербайджану. Также Осканян задавался вопросом, почему Армении досталась всего лишь 26-процентная доля в проекте, а не 50%+1.

Рубинян отметил, что теоретически Армения могла и вовсе не иметь доли в проекте, но от этого ее суверенитет не пострадал бы. Он привел в пример Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) – одно из крупнейших предприятий в Армении. До недавних пор у Армении не было доли в ЗММК, но предприятие работало на территории Армении, платило налоги в бюджет страны, подчинялось ее законам и т.д. Аналогичным образом проект TRIPP будет работать в Армении со всеми вытекающими отсюда результатами.

Ранее МИД Армении опубликовал документ, определяющий порядок реализации проекта TRIPP. Документ был представлен по итогам встречи Арарата Мирзояна с госсекретарем США Марко Рубио, состоявшейся в Вашингтоне.

Согласно документу, предусматривается создание компании с контрольной долей США при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам. На первом этапе США предлагается 74% доли, Армении — 26%, с возможностью увеличения доли Армении до 49% при продлении соглашения.

Источник: Sputnik Армения