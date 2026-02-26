В международной политике редко бывают ситуации, в которых противоречия проявляются мгновенно.

Как правило, двойные стандарты выдают себя постепенно - через акценты, через выбор формулировок, через то, какие темы поднимаются с особым усердием, а какие остаются в тени. Особенно отчетливо это заметно в сфере информационной политики, где громкие заявления о борьбе с дезинформацией соседствуют с весьма избирательным подходом к собственным медиаресурсам.

В последние годы Лондон последовательно позиционирует себя как один из центров противодействия российским информационным операциям, подчеркивая необходимость защищать демократические институты и общественное мнение от внешнего влияния. Формально эта линия выглядит логичной и даже ожидаемой на фоне того, какую дезинформационную кампанию развернула Россия по всему миру. Однако стоит присмотреться к конкретным решениям и к тому, как они соотносятся с практикой британских же медиа, чтобы картина стала куда менее однозначной.

Именно в этом контексте особое внимание привлекает недавнее решение правительства Великобритании о введении санкций против грузинских телеканалов IMEDI и POSTV за распространение российской дезинформации. Шаг был подан как проявление принципиальности и последовательности. Однако параллельно в информационном поле самой Британии развивается иная линия - кампания вокруг Азербайджана, в которой одну из ведущих ролей играет ее общественная телерадиовещательная корпорация BBC. И здесь возникает вопрос уже не о санкциях против других, а о том, насколько сама британская медиасреда свободна от тех самых нарративов, с которыми Лондон столь решительно призывает бороться.

Парадокс заключается в том, что под предлогом борьбы с российскими нарративами Лондон наказывает грузинские каналы, тогда как собственная медиамашина системно тиражирует тезисы, которые на протяжении последних лет активно продвигаются российскими пропагандистскими кругами и их союзниками в среде реваншистов в Армении. Речь идет прежде всего о попытке реанимировать тему «незавершенности карабахского вопроса», о продвижении повестки «возвращения армян в Карабах» и о представлении осужденного в Азербайджане олигарха Рубена Варданяна в образе «политического заключенного».

После завершения Второй Карабахской войны 2020 года и восстановления Азербайджаном территориальной целостности на основе международно признанных границ вопрос статуса Карабаха юридически был закрыт. Это подтверждено и международной практикой, и последующими политическими процессами. Тем не менее в ряде материалов BBC World Service и BBC Azerbaijan регулярно поднимается тезис о «будущем карабахских армян», причем в контексте, который фактически ставит под сомнение суверенитет Азербайджана над регионом. Такой подход удивительным образом совпадает с риторикой армянских реваншистских структур, а также с позицией тех сил в России, которые, пусть и завуалированно, выступают за пересмотр итогов 2020 года.

Отдельное место в этой информационной кампании занимает фигура Варданяна. После его задержания и последующего судебного процесса в Баку тема «армянских пленных» и «гуманитарной проблемы» начала активно продвигаться в международных медиа. В феврале 2026 года, после вынесения Варданяну приговора в виде 20 лет лишения свободы, BBC выпустила серию материалов, в которых цитировались преимущественно проармянские эксперты и правозащитники, ставившие под сомнение правомерность суда. При этом позиция азербайджанской стороны либо подавалась формально, либо сопровождалась скептическими ремарками. В результате создавался односторонний образ - не судебного процесса по делу человека, обвиненного в тяжких преступлениях, а «политической расправы».

Показательно, что BBC World Service предоставляла площадку адвокатам и сторонникам Варданяна, включая выступления его самого в программе HARDtalk до проведения Азербайджаном антитеррористической операции в Карабахе. Формально речь шла о журналистском балансе, однако контекст, подбор вопросов и акценты создавали ощущение участия в тщательно выстроенной PR-кампании.

И здесь стоит обратить внимание на роль французской коммуникационной группы Havas и ее топ-менеджера Стефана Фукса. Именно Havas Paris, подразделение группы, основанное Фуксом, была привлечена семьей Варданяна для проведения международной кампании по формированию его имиджа как «политзаключенного». Это официально подтвержденный факт сотрудничества, который обсуждался в западной прессе.

Havas - одна из крупнейших коммуникационных групп мира, работающая в сфере PR, маркетинга и стратегического консультирования. Стефан Фукс занимает пост исполнительного вице-президента группы и председателя сети H/Advisors. Под его руководством агентство выстраивает глобальные информационные стратегии для клиентов. В случае с Варданяном речь идет о попытке трансформировать фигуру миллиардера с неоднозначной репутацией в этакого «мученика» и символ «борьбы за права человека». И когда после начала этой кампании фигура Варданяна стала одной из центральных в публикациях BBC за последний год, совпадение выглядит слишком уж системным.

Дополнительный штрих к вопросу о стандартах BBC добавил скандал, связанный с отставкой главы корпорации на фоне истории с трансляцией и трактовкой речи президента США Дональда Трампа - об этом подробно писалось в международной прессе в ноябре прошлого года. Речь шла не о стилистической неточности и не о частной редакционной ошибке, а о кризисе доверия к руководству вещателя, вызванном тем, как именно была подана и интерпретирована политически чувствительная речь. Уход главы корпорации стал признанием того, что проблемы носят системный характер. И если медиаструктура, претендующая на роль глобального эталона стандартов, сама оказывается в эпицентре обвинений в предвзятости и манипулятивной подаче, ее моральное право выступать арбитром в вопросах дезинформации неизбежно оказывается под вопросом.

Предвзятость BBC по отношению к Азербайджану проявлялась и ранее. Во время Второй Карабахской войны Президент Ильхам Алиев в интервью BBC фактически разоблачил интервьюера в одностороннем подходе и использовании формулировок, отражающих армянскую позицию. Этот эпизод широко разошелся в международном информационном пространстве и стал показательным примером того, как азербайджанская сторона вынуждена публично отстаивать элементарные принципы объективности.

Отдельной темой стало освещение подготовки и проведения климатического саммита COP29 в Баку. В материалах BBC акцент делался на утверждениях о том, что Азербайджан якобы использует форум для заключения новых нефтегазовых сделок, подчеркивалось «несоответствие» между статусом принимающей стороны и внутренней политикой страны. Критический анализ допустим и необходим, однако когда негативная рамка становится доминирующей, а позитивные аспекты либо игнорируются, либо маргинализируются, речь идет о тенденциозности.

История связей Варданяна с британскими элитами добавляет к этой картине дополнительные вопросы. Его участие в финансировании восстановления шотландского поместья Dumfries House, курируемого тогдашним принцем Уэльским, ныне королем Карлом III, широко освещалось в 2010-х годах. В период с 2009 по 2011 год через связанные с Варданяном офшорные структуры в фонд принца было перечислено более 200 тысяч долларов, а также привлечено около 1,5 млн фунтов стерлингов на реконструкцию одного из зданий комплекса, получившего название Dilijan Building. В 2014 году Варданян присутствовал на торжественном ужине в Dumfries House, где принц лично благодарил доноров.

В 2019 году после публикаций о схеме «Тройка Ландромат» внимание СМИ привлекли пожертвования, поступавшие через офшорную компанию Quantus Division Ltd. Представители королевской семьи заявляли о проведении проверки при приеме средств и отсутствии на тот момент подозрений. Сам Варданян подчеркивал прозрачность своей благотворительной деятельности. Тем не менее сам факт офшорного происхождения средств и последующие расследования оставили вопросы, которые так и не получили исчерпывающих ответов.

Когда фигура с подобной биографией становится героем сочувственных материалов BBC, а его дело преподносится как «гуманитарная проблема», возникает закономерный вопрос: где проходит граница между журналистикой и участием в чьей-то PR-стратегии? И если британское правительство считает возможным вводить санкции против зарубежных телеканалов за распространение российской дезинформации, то Азербайджан вправе рассмотреть юридические механизмы реагирования на деятельность BBC Azerbaijan в случае распространения недостоверной информации и провокационных трактовок.

Речь идет о принципе равенства стандартов. Борьба с дезинформацией не может быть избирательной. Если тиражирование нарративов, совпадающих с российской повесткой, является основанием для санкций в отношении грузинских СМИ, то аналогичная логика должна применяться и к любому другому медиаресурсу, вне зависимости от его статуса и страны происхождения. В противном случае все заявления о принципиальности превращаются в инструмент политической целесообразности.

Азербайджан последовательно отстаивает свою территориальную целостность и суверенитет, опираясь на нормы международного права. Попытки представить законные судебные решения как «политическое преследование», а завершенный конфликт - как «открытый вопрос», работают на дестабилизацию региона, на подрыв установившегося мира и осложнение процесса нормализации отношений между конфликтовавшими 30 лет обществами. И когда подобные тезисы звучат с площадки медиакорпорации, финансируемой государством, это выходит за рамки обычной редакционной дискуссии.

В конечном итоге вопрос упирается в ответственность. Медиа с глобальным охватом формируют восприятие стран и конфликтов у миллионов людей. От того, насколько добросовестно они подходят к фактам, зависит и уровень доверия к ним. История последних лет показывает, что вокруг Азербайджана в британском информационном поле сложилась устойчивая негативная рамка, в которой совпадение с интересами определенных политических и коммерческих групп выглядит слишком системным, чтобы считать его случайностью.

Али Мамедов