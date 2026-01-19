Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем бразильской компании BTG Pactual - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл встречу в Давосе с Андре Эстевесом — председателем одной из ведущих бразильских инвестиционных компаний BTG Pactual.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, переговоры состоялись 19 января в рамках Всемирного экономического форума.

Во время беседы глава государства отметил макроэкономическую стабильность Азербайджана, высокий уровень фискальной дисциплины и долгосрочную стратегию развития, подчеркнув, что проводимая политика способствует укреплению репутации страны как надёжного партнёра на международных финансовых рынках.

Президент также обратил внимание на то, что международные рейтинговые агентства повысили кредитный рейтинг Азербайджана до уровня с положительным прогнозом и инвестиционным статусом.

В свою очередь Андре Эстевес рассказал о глобальной деятельности BTG Pactual и опыте работы компании с институциональными инвесторами, а также представил информацию о региональных инвестиционных подходах.

Отмечалось, что между BTG Pactual и Государственным нефтяным фондом Азербайджана ведутся предварительные обсуждения возможных направлений сотрудничества и стратегических приоритетов, а диалог по интересующим сторонам вопросам продолжается.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о глобальных экономических тенденциях, текущей ситуации на международных финансовых рынках, инвестиционной среде на развивающихся рынках, а также подходах к долгосрочным инвестициям и возможных совместных проектах.

Для справки: основанная в 1983 году компания BTG Pactual управляет активами на сумму, превышающую полтриллиона долларов США.