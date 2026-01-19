 Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем бразильской компании BTG Pactual - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем бразильской компании BTG Pactual - ФОТО

First News Media19:18 - Сегодня
Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем бразильской компании BTG Pactual - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл встречу в Давосе с Андре Эстевесом — председателем одной из ведущих бразильских инвестиционных компаний BTG Pactual.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, переговоры состоялись 19 января в рамках Всемирного экономического форума.

Во время беседы глава государства отметил макроэкономическую стабильность Азербайджана, высокий уровень фискальной дисциплины и долгосрочную стратегию развития, подчеркнув, что проводимая политика способствует укреплению репутации страны как надёжного партнёра на международных финансовых рынках.

Президент также обратил внимание на то, что международные рейтинговые агентства повысили кредитный рейтинг Азербайджана до уровня с положительным прогнозом и инвестиционным статусом.

В свою очередь Андре Эстевес рассказал о глобальной деятельности BTG Pactual и опыте работы компании с институциональными инвесторами, а также представил информацию о региональных инвестиционных подходах.

Отмечалось, что между BTG Pactual и Государственным нефтяным фондом Азербайджана ведутся предварительные обсуждения возможных направлений сотрудничества и стратегических приоритетов, а диалог по интересующим сторонам вопросам продолжается.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о глобальных экономических тенденциях, текущей ситуации на международных финансовых рынках, инвестиционной среде на развивающихся рынках, а также подходах к долгосрочным инвестициям и возможных совместных проектах.

Для справки: основанная в 1983 году компания BTG Pactual управляет активами на сумму, превышающую полтриллиона долларов США.

Поделиться:
418

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем бразильской компании BTG Pactual - ...

Политика

Лейла Алиева встретилась с премьер-министром Эфиопии - ФОТО

Общество

20 января движение этих регулярных маршрутов будет организовано по ...

Экономика

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем бразильской компании BTG Pactual - ФОТО

Ильхам Алиев прибыл в Швейцарию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума - ФОТО

Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января - ФОТО - ВИДЕО

В Азербайджане отцам предоставят оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

В Азербайджане создается Западный промышленный парк

Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района - ФОТО

Последние новости

Бакинский марафон впервые пройдет на дистанции 42 км

Сегодня, 20:07

В связи с ветреной погодой объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Сегодня, 19:47

Мерц: Американские потребители ощущают действие пошлин

Сегодня, 19:35

Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем бразильской компании BTG Pactual - ФОТО

Сегодня, 19:18

Первый транскаспийский грузовой поезд отправился из Китая в Баку

Сегодня, 19:10

В Турции не собираются отменять систему «все включено»

Сегодня, 19:05

СМИ: Около 60 стран получили приглашение войти в «Совет мира» по Газе

Сегодня, 18:54

Лейла Алиева встретилась с премьер-министром Эфиопии - ФОТО

Сегодня, 18:35

Азербайджан примет матчи расширенного международного турнира FIFA Series 2026

Сегодня, 18:32

Пашинян вошел в число лауреатов «Премии Зайеда за человеческое братство» в 2026 году

Сегодня, 18:18

СМИ: Через территорию Азербайджана в Армению будет осуществлена поставка СПГ

Сегодня, 18:09

Лейла Алиева ознакомилась с рядом социальных и культурных объектов в Аддис-Абебе

Сегодня, 18:00

Дания не примет участия в ВЭФ из-за конфликта вокруг Гренландии

Сегодня, 17:42

Заместитель генсека НАТО посетит Азербайджан

Сегодня, 17:38

Экстренный саммит ЕС по Гренландии пройдет 22 января

Сегодня, 17:35

Yelo Bank завершил 2025 год со значительным ростом активов и депозитов

Сегодня, 17:32

В эти дни в Баку ожидается до 3 градусов мороза

Сегодня, 17:25

Кильский институт: Бремя пошлин США ложится на плечи американских покупателей

Сегодня, 17:20

​​​​​​​Закон о кинематографии предложено обновить в соответствии с международной практикой

Сегодня, 17:11

В детсаде в Израиле госпитализировали 55 детей из-за утечки опасного вещества, двое из них умерли

Сегодня, 17:02
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43