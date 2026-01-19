 Бакинский марафон впервые пройдет на дистанции 42 км | 1news.az | Новости
Бакинский марафон впервые пройдет на дистанции 42 км

First News Media20:07 - Сегодня
Бакинский марафон впервые пройдет на дистанции 42 км

С сегодняшнего дня началась регистрация на «Бакинский марафон 2026».

Основное новшество марафона, который традиционно проводится с 2016 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева, заключается в том, что забег - не полумарафон, он впервые пройдет как полноценный марафон на дистанции 42 км и по другому маршруту.

Бакинский марафон стартует 3 мая в 10:00 на Площади Государственного флага, а финишная линия будет расположена на территории Sea Breeze.

Маршрут 9-го Бакинского марафона: Площадь Государственного флага - Приморский бульвар - Бакинский международный морской вокзал - проспект Нефтяников - бульвар Баку Белый город - проспект 8 Ноября - улица Юсифа Сафарова - проспект Гейдара Алиева - улица Великий Шелковый путь - улица Музаффара Нариманова - проспект Зии Буниятова - дорога Беюкшор-Пиршаги - шоссе Бильгя-Пиршаги - Sea Breeze.

Лица, желающие принять участие в марафоне, могут пройти платную регистрацию до 25 апреля посредством сайта www.marathon.az, а также в пунктах в торговых центрах «28 Молл», «Дениз Молл» и «Гянджлик Молл». Для студентов регистрация бесплатная.

На «Бакинском марафоне 2026», который пройдет при генеральном спонсорстве Azercell, его участники - как мужчины, так и женщины, будут разыгрывать первые 3 места. Победители в обеих категориях будут награждены денежными призами и подарками, а также медалями и сертификатами.

Победителю за первое место будет вручена награда в размере 6 тыс. манатов, обладателю второй строчки - 4 тыс. манатов, а третьему призеру - 2 тыс. манатов. Предусмотрены награды и по другим номинациям.

Бакинский марафон впервые пройдет на дистанции 42 км

