 Азербайджан примет матчи расширенного международного турнира FIFA Series 2026 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Футбол

Азербайджан примет матчи расширенного международного турнира FIFA Series 2026

First News Media18:32 - Сегодня
Азербайджан примет матчи расширенного международного турнира FIFA Series 2026

FIFA объявила полный состав участников и стран-хозяек расширенного международного турнира FIFA Series 2026, который пройдёт в марте–апреле 2026 года в рамках официальных международных окон.

Согласно опубликованной информации, Азербайджан вошёл в число стран, которые примут матчи мужской части турнира.

Всего в FIFA Series 2026 примут участие 48 национальных сборных из всех шести футбольных конфедераций, распределённых на 12 групп по четыре команды.

Матчи в Азербайджане

В Азербайджане будут сыграны матчи одной из мужских групп, в состав которой вошли:

Азербайджан (хозяин группы)

Оман

Сьерра-Леоне

Сент-Люсия

Таким образом, национальная сборная Азербайджана получит возможность провести серию официальных международных встреч с представителями Азии, Африки и зоны КОНКАКАФ.

Формат и география турнира

Матчи мужских групп также пройдут в Австралии, Индонезии, Казахстане, Новой Зеландии, Пуэрто-Рико, Узбекистане и Руанде (которая примет сразу две группы). Женские соревнования состоятся в Бразилии, Кот-д’Ивуаре и Таиланде.

Все матчи FIFA Series 2026 будут транслироваться на международном уровне, что, по заявлению FIFA, направлено на повышение доступности национального футбола и расширение соревновательной практики для сборных с различным уровнем рейтинга.

Отмечается, что несколько сборных, участвующих в турнире, уже обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года, что подчёркивает спортивную значимость соревнования.

Проведение матчей FIFA Series 2026 в Азербайджане рассматривается как очередной шаг в укреплении позиций страны в качестве площадки для международных футбольных турниров и развития национальной спортивной инфраструктуры.

Поделиться:
413

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем бразильской компании BTG Pactual - ...

Политика

Лейла Алиева встретилась с премьер-министром Эфиопии - ФОТО

Общество

20 января движение этих регулярных маршрутов будет организовано по ...

Экономика

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Футбол

Азербайджан примет матчи расширенного международного турнира FIFA Series 2026

«Айнтрахт» не проведет пресс-конференцию и открытую тренировку в Баку

Сенегал 1-0 Марокко: хаос, драма и полное безумие в финале Кубка Африки - ФОТО - ВИДЕО

СМИ: Винисиус подвергся расистским оскорблениям во время матча «Реала» с «Альбасете»

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Известный футболист убит во время протестов в Иране - ФОТО

Кошмарный дебют Арбелоа: «Реал» сенсационно вылетел из Кубка Испании от «Альбасете» - ВИДЕО

Азербайджан примет матчи расширенного международного турнира FIFA Series 2026

«Реал» уволил Хаби Алонсо: Названо имя нового главного тренера

Последние новости

Бакинский марафон впервые пройдет на дистанции 42 км

Сегодня, 20:07

В связи с ветреной погодой объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Сегодня, 19:47

Мерц: Американские потребители ощущают действие пошлин

Сегодня, 19:35

Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем бразильской компании BTG Pactual - ФОТО

Сегодня, 19:18

Первый транскаспийский грузовой поезд отправился из Китая в Баку

Сегодня, 19:10

В Турции не собираются отменять систему «все включено»

Сегодня, 19:05

СМИ: Около 60 стран получили приглашение войти в «Совет мира» по Газе

Сегодня, 18:54

Лейла Алиева встретилась с премьер-министром Эфиопии - ФОТО

Сегодня, 18:35

Азербайджан примет матчи расширенного международного турнира FIFA Series 2026

Сегодня, 18:32

Пашинян вошел в число лауреатов «Премии Зайеда за человеческое братство» в 2026 году

Сегодня, 18:18

СМИ: Через территорию Азербайджана в Армению будет осуществлена поставка СПГ

Сегодня, 18:09

Лейла Алиева ознакомилась с рядом социальных и культурных объектов в Аддис-Абебе

Сегодня, 18:00

Дания не примет участия в ВЭФ из-за конфликта вокруг Гренландии

Сегодня, 17:42

Заместитель генсека НАТО посетит Азербайджан

Сегодня, 17:38

Экстренный саммит ЕС по Гренландии пройдет 22 января

Сегодня, 17:35

Yelo Bank завершил 2025 год со значительным ростом активов и депозитов

Сегодня, 17:32

В эти дни в Баку ожидается до 3 градусов мороза

Сегодня, 17:25

Кильский институт: Бремя пошлин США ложится на плечи американских покупателей

Сегодня, 17:20

​​​​​​​Закон о кинематографии предложено обновить в соответствии с международной практикой

Сегодня, 17:11

В детсаде в Израиле госпитализировали 55 детей из-за утечки опасного вещества, двое из них умерли

Сегодня, 17:02
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43