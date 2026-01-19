Азербайджан примет матчи расширенного международного турнира FIFA Series 2026

FIFA объявила полный состав участников и стран-хозяек расширенного международного турнира FIFA Series 2026, который пройдёт в марте–апреле 2026 года в рамках официальных международных окон.

Согласно опубликованной информации, Азербайджан вошёл в число стран, которые примут матчи мужской части турнира.

Всего в FIFA Series 2026 примут участие 48 национальных сборных из всех шести футбольных конфедераций, распределённых на 12 групп по четыре команды.

Матчи в Азербайджане

В Азербайджане будут сыграны матчи одной из мужских групп, в состав которой вошли:

Азербайджан (хозяин группы)

Оман

Сьерра-Леоне

Сент-Люсия

Таким образом, национальная сборная Азербайджана получит возможность провести серию официальных международных встреч с представителями Азии, Африки и зоны КОНКАКАФ.

Формат и география турнира

Матчи мужских групп также пройдут в Австралии, Индонезии, Казахстане, Новой Зеландии, Пуэрто-Рико, Узбекистане и Руанде (которая примет сразу две группы). Женские соревнования состоятся в Бразилии, Кот-д’Ивуаре и Таиланде.

Все матчи FIFA Series 2026 будут транслироваться на международном уровне, что, по заявлению FIFA, направлено на повышение доступности национального футбола и расширение соревновательной практики для сборных с различным уровнем рейтинга.

Отмечается, что несколько сборных, участвующих в турнире, уже обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года, что подчёркивает спортивную значимость соревнования.

Проведение матчей FIFA Series 2026 в Азербайджане рассматривается как очередной шаг в укреплении позиций страны в качестве площадки для международных футбольных турниров и развития национальной спортивной инфраструктуры.