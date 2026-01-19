Мерц: Американские потребители ощущают действие пошлин

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что американские потребители в настоящее время замечают последствия пошлин.

"Американские потребители сейчас ощущают последствия пошлин. Американская экономика не показывает таких результатов, как предполагало правительство США год назад. По моей оценке, это также как-то связано с тарифной политикой", - сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине.

Канцлер ФРГ также подчеркнул, что ЕС не хочет обострения торгового конфликта с США. "Мы не хотим этой эскалации. Мы не хотим торгового спора с Соединенными Штатами. Но если мы столкнемся с пошлинами, которые сочтем необоснованными, то мы способны ответить. И именно это мы будем обсуждать в Брюсселе в четверг", - констатировал он, добавив, что есть "всего несколько дней, в течение которых нужно найти решения".

"И я хочу, чтобы мы нашли решения. В частности, решения, которые позволят обеспечить максимально открытую и беспрепятственную трансатлантическую торговлю, а также максимально высокий уровень безопасности для всей зоны НАТО. А Гренландия является частью этой зоны НАТО, европейской части зоны НАТО. И мы будем очень интенсивно обсуждать это в ближайшие дни", - резюмировал Мерц.