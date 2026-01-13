 Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Тертерского электромеханического завода - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Тертерского электромеханического завода - ФОТО

First News Media12:28 - Сегодня
Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Тертерского электромеханического завода - ФОТО

13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Тертерского электромеханического завода.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства сначала возложил цветы к бюсту Великого лидера Гейдара Алиева, установленному во дворе завода.

Министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев проинформировал главу государства об условиях, созданных на предприятии.

Было сообщено, что завод основан в 1976 году как Тертерский филиал Лионозовского электромеханического завода. Завод, приступивший к деятельности в апреле 1977 года, выпускал продукцию электротехнической промышленности и продукцию специального назначения. В первые годы здесь производились тахометры-спидометры для лодочных моторов.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, заложивший фундамент завода, в 1978 году принял участие в церемонии его официального открытия.

Согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева, подписанному в 2005 году, было создано Министерство оборонной промышленности, и Тертерский электромеханический завод был передан в его подчинение.

На предприятии, где будут производиться различные виды продукции военного назначения, установлено современное высокоточное технологическое оборудование, закупленное у ряда ведущих государств. Проектирование технологических линий, налаживание производственных потоков и адаптация к серийному производству были осуществлены местными специалистами ЗАО «Холдинг оборонной промышленности «Азерсилах». В настоящее время осуществляется приведение производственных процессов в соответствие с национальными военно-техническими нормами и международными стандартами качества. С этой целью создана лаборатория контроля качества.

На территории завода проведены широкомасштабные строительные работы и реконструкция, переданы в пользование новые производственные здания и участки, а также вспомогательные постройки. Существующие постройки реконструированы, в соответствии с требованиями технологического процесса созданы специальные полигоны для баллистических и ресурсных испытаний.

Отметим, что Президент Азербайджана уделяет особое внимание развитию оборонной промышленности.

Создаются местные компании в этой сфере, расширяются связи с зарубежными партнерами, наращиваются объемы производства с применением технологий, отвечающих самым современным вызовам. В прошлом году наша страна произвела продукции военного назначения на сумму 1,4 миллиарда манатов, часть которой была передана в арсенал Вооруженных сил Азербайджана, а часть – экспортирована. В настоящее время Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран.

Поделиться:
516

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Тертерского ...

Общество

Какой будет погода 14 января?

Мнение

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев ...

Общество

В ряде городов Азербайджана завершена выплата пенсий за текущий месяц

Xроника

Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Чылдыран Агдеринского района

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы Агдеринского района

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции «Гозлукёрпю» в Агдеринском районе - ФОТО

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района - ФОТО

Выбор редактора

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Новости для вас

Утверждена программа сотрудничества Азербайджана и Иордании

Ильхам Алиев провел совещание по Госпрограмме развития систем водоснабжения Баку и Абшерона на 2026–2035 годы

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района - ФОТО

Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Тертерского электромеханического завода - ФОТО

Последние новости

СМИ: По меньшей мере 12 000 человек погибли в Иране

Сегодня, 14:55

Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Чылдыран Агдеринского района

Сегодня, 14:47

Замглавы МИД РФ и посол Азербайджана обсудили двусторонние задачи

Сегодня, 14:42

Какой будет погода 14 января?

Сегодня, 14:35

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы Агдеринского района

Сегодня, 14:27

ЕС готовит новые санкции против Ирана

Сегодня, 14:20

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Сегодня, 14:17

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции «Гозлукёрпю» в Агдеринском районе - ФОТО

Сегодня, 14:07

В Нахчыване произошло ДТП, есть пострадавшие

Сегодня, 14:00

В Тегеране для суда над протестующими создали спецотделы

Сегодня, 13:57

Расходы на оборону в Армении выросли по сравнению с 2018 годом на $1,1 млрд - министр

Сегодня, 13:50

«Это последняя надежда»: Прикованная к инвалидному креслу мать умоляет спасти сына - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

Зеленский о протестах в Иране: мир не должен упустить шанс на перемены

Сегодня, 13:45

Судьба Рубины Аминиан: еще одна жертва протестов в Иране

Сегодня, 13:37

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района - ФОТО

Сегодня, 13:30

Армения отвергает гонку вооружений, но наращивает арсенал

Сегодня, 13:28

Семья в отчаянии возила скончавшегося ребенка из Гаха в Шеки в надежде на спасение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:25

В Нью-Йорке началась крупнейшая забастовка медсестер

Сегодня, 13:23

АРФ «Дашнакцутюн» примет участие в выборах 2026 года в коалиционном формате

Сегодня, 13:20

Пехлеви заявил о разработке плана перехода власти в Иране

Сегодня, 13:17
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43