 СМИ: Через территорию Азербайджана в Армению будет осуществлена поставка СПГ
СМИ: Через территорию Азербайджана в Армению будет осуществлена поставка СПГ

First News Media18:09 - Сегодня
В ближайшее время в Армению будет осуществлена поставка сжиженного природного газа (СПГ) из РФ через территорию Азербайджана, сообщают армянские СМИ.

"В настоящий момент Армения сталкивается с проблемой импорта сжиженного газа, поскольку мы импортируем его из двух основных стран: Ирана и России. В Иране возникли определенные проблемы по известным обстоятельствам, а проблемы на российском направлении связаны с Верхним Ларсом. Проблема будет решена очень скоро, так как импорт сжиженного газа в Армению начнется по железной дороге, и российский сжиженный газ очень скоро будет доставляться в Армению через территорию Азербайджана", - сообщила NEWS.am пресс-секретарь Министерства экономики Армении Лилит Шабоян.

На вопрос о том, когда начнутся поставки через Азербайджана она отметила "Скоро", не указав конкретную дату.

СМИ сообщают, что в последние дни в Армении выросла цена на сжиженный газ, и на рынке наблюдается дефицит газа.

Источник: Report

