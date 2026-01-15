В Азербайджане создается Западный промышленный парк

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Западного промышленного парка на территории города Гянджа и Шамкирского района.

Текст указа опубликован на официальном сайте Президента АР.

Глава государства установил, что Западный промышленный парк является территорией, обладающей необходимой инфраструктурой и органами управления для осуществления предпринимательской деятельности, используемой в целях производства конкурентоспособной продукции и оказания услуг путем применения современных технологий, способствующей эффективной деятельности и развитию предпринимателей.

Меры по организации деятельности, управлению и развитию Западного промышленного парка осуществляет Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики.

Для обеспечения организации деятельности Западного промышленного парка, приведения территории в состояние, пригодное для использования, выполнения проектных работ по созданию внешней и внутренней инфраструктуры (объекты электро- и теплоснабжения, газо-, водоснабжения, канализации, связи, транспорта, противопожарной защиты, объекты производственного, административного, социального и иного назначения) выделить Министерству экономики 500 тысяч манатов из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете страны на 2026 год.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено в трехмесячный срок обеспечить передачу в постоянное пользование Агентства с правом сдачи в аренду земельного участка площадью 81,8 гектара в Гяндже, находящегося в госсобственности и относящегося к категории земель промышленного, транспортного, связного, оборонного и иного назначения, который ранее находился в пользовании ООО «Азералюминимум» под управлением Азербайджанского инвестиционного холдинга; обеспечить принятие необходимых мер по изменению целевого назначения земельного участка площадью 100 гектаров сельскохозяйственного назначения, находящегося в муниципальной собственности на территории села Кенюллю Шамкирского района, переведя его в категорию земель промышленного, транспортного, связного, оборонного и иного назначения, а также по привлечению данного участка к деятельности Западного промышленного парка в соответствии с «Образцовым положением о промышленных парках» и другими нормативно-правовыми актами; уведомить Президента Азербайджана об исполнении указанных выше мер.

Министерству экономики предписано в двухмесячный срок определить приоритетные направления по промышленной продукции, производимой и перерабатываемой в Западном промышленном парке, а также по оказываемым услугам, и проинформировать об этом Президента; оказывать содействие Агентству в целях создания внешней и внутренней инфраструктуры на территории парка и обеспечения оказания иных услуг для эффективного осуществления предпринимательской деятельности.