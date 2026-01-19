 Пашинян вошел в число лауреатов «Премии Зайеда за человеческое братство» в 2026 году | 1news.az | Новости
Армения

Пашинян вошел в число лауреатов «Премии Зайеда за человеческое братство» в 2026 году

First News Media18:18 - Сегодня
Пашинян вошел в число лауреатов «Премии Зайеда за человеческое братство» в 2026 году

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну будет вручена «Премия Зайеда за человеческое братство» в 2026 году, в знак признания установления мира между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщают армянские СМИ, об этом говорится в сообщении правительства Армении.

Согласно информации, соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений между РА и Азербайджаном получило высокую оценку комиссии по присуждению «Премия Зайеда за человеческое братство».

Источник: Caliber.Az

