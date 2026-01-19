 Роналду выиграл суд против ФК «Ювентус» | 1news.az | Новости
Роналду выиграл суд против ФК «Ювентус»

First News Media20:31 - Сегодня
Туринский суд отклонил апелляцию итальянского футбольного клуба "Ювентус" в отношении решения арбитража обязать клуб выплатить €9,7 млн португальскому нападающему "Аль-Насра" из Саудовской Аравии португальцу Криштиану Роналду.

Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

В 2024 году арбитражный суд обязал "Ювентус" выплатить Роналду €9,7 млн, которые изначально игрок должен был получить в качестве выходного пособия после перехода в английский "Манчестер Юнайтед". После начала пандемии коронавируса "Ювентус" договорился с Роналду об отсрочке выплаты зарплаты в размере €19,6 млн. Было заключено дополнительное соглашение о бонусах на эту сумму до 31 июля 2021 года, которые так и не были выплачены, после чего португалец подал на клуб в суд.

29 ноября 2022 года большинство членов совета директоров "Ювентуса", включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа, приняли решение уйти в отставку. 1 декабря 2022 года прокуратура Турина подготовила повестку о передаче Аньелли под суд, его и других руководителей подозревали в нарушениях в финансовом управлении "Ювентусом". В частности, расследование касалось предоставления неверных финансовых данных, подтасовок и завышенных сумм покупки игроков. Руководству "Ювентуса" вменяли в вину распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.

Роналду 40 лет, он выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 год, проведя за клуб 134 матча, в которых забил 101 гол и отдал 28 голевых передач. В составе "Ювентуса" португалец дважды становился чемпионом Италии (2018/19, 2019/20), дважды выигрывал суперкубок и один раз кубок.

Источник: ТАСС

