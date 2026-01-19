Экстренный саммит ЕС по Гренландии пройдет 22 января

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила проведение 22 января экстренного саммита ЕС по конфликту с США вокруг Гренландии.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.

«Заседание Европейского совета по трансатлантическим отношениям состоится 22 января», - сказал он.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил о намерении созвать срочный саммит для обсуждения проблемы Гренландии и последствий этого для трансатлантических отношений, но не уточнил сроки.

17 января президент США Дональд Трамп в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это «очень опасной игрой». При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»).

Источник: ТАСС