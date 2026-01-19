Дания не примет участия в ВЭФ из-за конфликта вокруг Гренландии

Правительство Дании решило не посещать Всемирный экономический форум в Давосе из-за обострения ситуации вокруг Гренландии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление организаторов.

«Представители правительства Дании были приглашены в этом году, и любые решения относительно посещения являются делом соответствующего правительства. Мы можем подтвердить, что правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе», — говорится в заявлении.

15 января в Гренландии началась разведывательная миссия государств Европы, организованная Данией: остров является автономной территорией страны. На фоне этого американский президент Дональд Трамп пригрозил пошлинами в 10% для стран, не согласных с намерением Вашингтона аннексировать остров. Тарифы будут действовать до момента, пока не будет достигнута договоренность о покупке острова.