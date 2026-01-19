Лейла Алиева ознакомилась с рядом социальных и культурных объектов в Аддис-Абебе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала Лейла Алиева посетила школу-интернат для инвалидов по зрению Berhan.

Построенная по инициативе и под патронажем первой леди Эфиопии Зинаш Таячев школа оказывает услуги более 300 инвалидов по зрению и слабовидящих – учащихся 9-12 классов со всех регионов страны. Школа адаптирует национальную учебную программу к потребностям своих учащихся, использует шрифт Брайля, аудиоресурсы и технологию экранного диктора для компьютера. Наряду с основными академическими предметами, учащиеся проходят обучение шрифту Брайля, ориентированию и мобильности, жизненным навыкам и музыке, рукоделию и пользованию компьютером. Сочетая академическое обучение с практическими навыками, школа-интернат для инвалидов по зрению Berhan создает учащимся возможности добиться успеха в высшем образовании и подготовиться к самостоятельной, продуктивной жизни в обществе.

Затем Лейла Алиева посетила Центр реабилитации и развития навыков женщин Lenegewa.

Сообщается, что центр, построенный по инициативе мэра Аддис-Абебы Аданеч Абебе, направлен на улучшение условий жизни около тысячи женщин, столкнувшихся с нищетой и ставших жертвами торговли людьми. Действующий по принципу комплексного подхода центр состоит из 13 зданий. Здесь имеются современные классные комнаты, общежития, центры профессионального обучения, мастерские, а также отделения психологической и медицинской помощи.

Отмечается, что поступившие в учреждение женщины из уязвимых групп проходят 3-6-месячные интенсивные программы обучения, которые обеспечивают их необходимыми навыками для будущего трудоустройства.

Для максимального раскрытия их потенциала предлагаются курсы по компьютерной грамотности, текстильному и швейному делу, электронике, бьюти-услугам, кейтерингу и другим направлениям.

Лейла Алиева также ознакомилась с Национальным дворцом Эфиопии.

Дворец отражает наследие монархов страны и непоколебимый дух народа. История дворца тесно связана с историями формировавших страну на протяжении веков правительств, традиций и современности. Построенный в 1955 году дворец был подарен императору Хайле Селассие его супругой Менен Асфа по случаю серебряного юбилея восхождения на трон правителя. Спроектированное итальянским архитектором Раффаэле Петроне здание, сочетая местные и зарубежные архитектурные мотивы, олицетворяет культурное многообразие страны и ее международные связи.

В музее экспонируется богатая коллекция автомобилей императора, а также дворцовый комплекс, украшенный фонтанами, статуями и густой зелеными насаждениями.