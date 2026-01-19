 Лейла Алиева ознакомилась с рядом социальных и культурных объектов в Аддис-Абебе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Лейла Алиева ознакомилась с рядом социальных и культурных объектов в Аддис-Абебе

First News Media18:00 - Сегодня
Лейла Алиева ознакомилась с рядом социальных и культурных объектов в Аддис-Абебе

Лейла Алиева ознакомилась с рядом социальных и культурных объектов в Аддис-Абебе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала Лейла Алиева посетила школу-интернат для инвалидов по зрению Berhan.

Построенная по инициативе и под патронажем первой леди Эфиопии Зинаш Таячев школа оказывает услуги более 300 инвалидов по зрению и слабовидящих – учащихся 9-12 классов со всех регионов страны. Школа адаптирует национальную учебную программу к потребностям своих учащихся, использует шрифт Брайля, аудиоресурсы и технологию экранного диктора для компьютера. Наряду с основными академическими предметами, учащиеся проходят обучение шрифту Брайля, ориентированию и мобильности, жизненным навыкам и музыке, рукоделию и пользованию компьютером. Сочетая академическое обучение с практическими навыками, школа-интернат для инвалидов по зрению Berhan создает учащимся возможности добиться успеха в высшем образовании и подготовиться к самостоятельной, продуктивной жизни в обществе.

X X X

Затем Лейла Алиева посетила Центр реабилитации и развития навыков женщин Lenegewa.

Сообщается, что центр, построенный по инициативе мэра Аддис-Абебы Аданеч Абебе, направлен на улучшение условий жизни около тысячи женщин, столкнувшихся с нищетой и ставших жертвами торговли людьми. Действующий по принципу комплексного подхода центр состоит из 13 зданий. Здесь имеются современные классные комнаты, общежития, центры профессионального обучения, мастерские, а также отделения психологической и медицинской помощи.

Отмечается, что поступившие в учреждение женщины из уязвимых групп проходят 3-6-месячные интенсивные программы обучения, которые обеспечивают их необходимыми навыками для будущего трудоустройства.

Для максимального раскрытия их потенциала предлагаются курсы по компьютерной грамотности, текстильному и швейному делу, электронике, бьюти-услугам, кейтерингу и другим направлениям.

X X X

Лейла Алиева также ознакомилась с Национальным дворцом Эфиопии.

Дворец отражает наследие монархов страны и непоколебимый дух народа. История дворца тесно связана с историями формировавших страну на протяжении веков правительств, традиций и современности. Построенный в 1955 году дворец был подарен императору Хайле Селассие его супругой Менен Асфа по случаю серебряного юбилея восхождения на трон правителя. Спроектированное итальянским архитектором Раффаэле Петроне здание, сочетая местные и зарубежные архитектурные мотивы, олицетворяет культурное многообразие страны и ее международные связи.

В музее экспонируется богатая коллекция автомобилей императора, а также дворцовый комплекс, украшенный фонтанами, статуями и густой зелеными насаждениями.

Поделиться:
310

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем бразильской компании BTG Pactual - ...

Политика

Лейла Алиева встретилась с премьер-министром Эфиопии - ФОТО

Общество

20 января движение этих регулярных маршрутов будет организовано по ...

Экономика

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Общество

Бакинский марафон впервые пройдет на дистанции 42 км

В связи с ветреной погодой объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Лейла Алиева ознакомилась с рядом социальных и культурных объектов в Аддис-Абебе

В эти дни в Баку ожидается до 3 градусов мороза

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Снизится ли пенсионный возраст в Азербайджане? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Анар Алакбаров поздравил Надежду Исмайлову с юбилеем - ФОТО

Водитель «BakuBus» отказался управлять транспортным средством - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Обновленный список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз - ФОТО

Последние новости

Бакинский марафон впервые пройдет на дистанции 42 км

Сегодня, 20:07

В связи с ветреной погодой объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Сегодня, 19:47

Мерц: Американские потребители ощущают действие пошлин

Сегодня, 19:35

Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем бразильской компании BTG Pactual - ФОТО

Сегодня, 19:18

Первый транскаспийский грузовой поезд отправился из Китая в Баку

Сегодня, 19:10

В Турции не собираются отменять систему «все включено»

Сегодня, 19:05

СМИ: Около 60 стран получили приглашение войти в «Совет мира» по Газе

Сегодня, 18:54

Лейла Алиева встретилась с премьер-министром Эфиопии - ФОТО

Сегодня, 18:35

Азербайджан примет матчи расширенного международного турнира FIFA Series 2026

Сегодня, 18:32

Пашинян вошел в число лауреатов «Премии Зайеда за человеческое братство» в 2026 году

Сегодня, 18:18

СМИ: Через территорию Азербайджана в Армению будет осуществлена поставка СПГ

Сегодня, 18:09

Лейла Алиева ознакомилась с рядом социальных и культурных объектов в Аддис-Абебе

Сегодня, 18:00

Дания не примет участия в ВЭФ из-за конфликта вокруг Гренландии

Сегодня, 17:42

Заместитель генсека НАТО посетит Азербайджан

Сегодня, 17:38

Экстренный саммит ЕС по Гренландии пройдет 22 января

Сегодня, 17:35

Yelo Bank завершил 2025 год со значительным ростом активов и депозитов

Сегодня, 17:32

В эти дни в Баку ожидается до 3 градусов мороза

Сегодня, 17:25

Кильский институт: Бремя пошлин США ложится на плечи американских покупателей

Сегодня, 17:20

​​​​​​​Закон о кинематографии предложено обновить в соответствии с международной практикой

Сегодня, 17:11

В детсаде в Израиле госпитализировали 55 детей из-за утечки опасного вещества, двое из них умерли

Сегодня, 17:02
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43