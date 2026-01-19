Трамп: Европе следует сосредоточить свое внимание на украинском конфликте, а не на Гренландии

Европейским странам следует сосредоточить свое внимание на урегулировании конфликта между Россией и Украиной, а не на Гренландии, заявил NBC News президент США Дональд Трамп.

"Европе нужно сфокусироваться на войне между Россией и Украиной (...). Это то, на чем Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии", - сказал он.

На вопрос о том, готов ли Трамп реализовать свои планы о дополнительных пошлинах против европейских стран в случае отсутствия соглашения по Гренландии, президент США отметил, что "100% да". При этом он не стал говорить, будет ли он применять силу для присоединения Гренландии.

Источник: ТАСС